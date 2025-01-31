Özel’den ‘ara seçim’ sinyali

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Yayın Yönetmenleri Suat Toktaş’ın tutuklanması ile ilgili tepkisini dile getirmek üzere dün katıldığı Halk TV yayınında, “Artık milletin kırmızı kartı gösterme zamanı geldi. Kırmızı kartı nerede gösterecek bu millet? Elbette sandıkta gösterecek” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir seçime ancak erken seçim olursa girebileceğini belirterek, bunun için de son tarih olarak Kasım 2025’i söylediklerini kaydeden Özel, özetle şunları söyledi:

2025’TE SANDIK GELECEK

“Şimdi bu yaşananlardan sonra 2025’te bu sandık bu milletin önüne gelecek. Gelmesi için biz üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bunun için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çok hızlandırdık. Sandık görevlisinden onun eğitimine, afişten broşürden pankarta, partinin sloganlarına, parti programından hükümet iktidar programına ve elbette adayına kadar biz bu sürecin en hazır unsuru olarak çıkıp bu iktidarı seçime zorlayacağız. Şimdi hazırlanıyoruz ve uzun olmayan bir süreçte bu milletin önüne o sandığın gelmesi için bizim ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Göreceksiniz o sandık gelecek, gelmezse, onlar o sandığı kaçırırlarsa biz bu milletin önüne bu senenin içinde bir sandık koyup ne diyorsunuz bakalım diyeceğiz ve göreceğiz. Erken seçim için her şeyi yapacağız. Erken seçim sandığını kaçırırlarsa biz bu milletin önüne bir sandık koyacağız. O zaman göreceğiz, millet ne diyor?”

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23 VEKİL YETİYOR

CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıkladığı yol haritası kapsamında konuşulan ara seçim için milletvekili sayısının yüzde 5’i olan 30 milletvekilliğinin boşalması yetiyor. Meclis’te 7 milletvekilliği halen boş olduğu için CHP’nin 23 vekiline istifa ettirmesi ara seçimi gündeme getirebilecek. CHP’nin yol haritasının son aşama adımları arasında sayılan bu seçeneğin hayata geçebilmesi için ise milletvekillerinin istifasına Meclis Genel Kurulu’nun onay vermesi gerekecek.

ADLİYEYE ÇAĞIRDI

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vereceğini hatırlatarak, “İfadeye çağrılan İstanbul’un ta kendisidir. İstanbul’u ifade vermeye davet ediyorum” dedi.