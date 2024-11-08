Özel’den Ankara’ya kayyum iddiasına tepki: Gözümüz üzerlerinde

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, dün Karşıyaka Mezarlığı’nda katıldığı yazar ve yayıncı İlhan Erdost’u anma programının ardından şu açıklamayı yaptı: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte olmuş bir soruşturmaya gerek bile duyulmamış hususları, birtakım soruşturmalar yürütülüyor falan ama bir yandan da MİT’e verilmiş bir talimat... ‘Eşeleyin, aman bir şeyler bulun. Bir türlü ilişkilendirmeler yapalım’ falan. Hiç bunlara kalkışmasınlar. Gözümüz üzerlerinde. Bu arada MİT Başkanı’na bir yazı yazmıştım. AK Parti Genel Merkezi’nde bir sunum yapmıştı. ‘Ne sundunuz? Onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var? Bizim niye bilmemiz gerekmiyor. Eğer AK Parti’nin bu FETÖ meselesinde kendi bilmesi gereken zaafları varsa, onu söyleyin, yok güvenlikle, istihbaratla ilgili bir bilgi, ülkenin en çok oy alan ikinci partisiyle paylaşılıyorsa, birinci partisinden niye esirgiyorsunuz?’ demiştim.

Haberin Devamı

MİT BAŞKANI’NA SESLENİŞ

Sayın MİT Başkanı hızla dönüş yapacağını söylemişti. O geri dönüşü bekliyoruz. Bugün de Sayın MİT Başkanı’na seslenmek isterim. Böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum ama MİT’in içerisine Saray’dan birilerinin ‘aman efendim bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni de bu işlere karıştırın’ diye bir yaklaşım olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında kısa sürede MİT Başkanı’nın duyarlılık gösterip, beni, partimi ve tüm partileri bilgilendirmesini bekliyorum.

BAKIRHAN’IN SÖZLERİ

(DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a soruşturma) Sayın Bakırhan’ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum. En sert şekilde de bu görüşlere karşı çıkıyorum ama söz söyledi cevabının sözle verilmesi gerekir. Bir parti liderinin kullanmış olduğu ifadelerden dolayı soruşturma, dokunulmazlık tartışması başlatalım falan; ülkeyi bu tip yönetme pratiğinin Türkiye’yi ne hale getirdiği ortada. O tartışılan cümlelerin herhangi bir yeriyle bir mutabakatım olmadığı gibi en sert şekilde karşı çıkıyorum. O gün otobüsün üstüne çıktığımda bu ifadelerden haberdar değildim. Benden önce konuşmuş. Haberdar olsam da orası Ahmet Türk ile dayanışma yeri. Ömer Çelik’in, Devlet Bahçeli’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın o söze söyleyecek sözleri yok. Güçleri yargıyla mı susturma yoluyla mı oluyor? Bu işe temelden itiraz ediyorum.”

Haberin Devamı

MANSUR YAVAŞ: DEDİKODULARI CİDDİYE ALMIYORUM

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum” dedi. Mansur Yavaş, dün yazılı açıklamasında özetle şunları belirtti: “Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim. İki şeye odaklıyım. Ankara’ya hizmet etmeye ve genel başkanımızın liderliğinde Türkiye’nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar CHP ailesi olarak bir bütün halinde çalışacağız.”

Haberin Devamı

İLHAN ERDOST ANMASINDA

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında “yasak yayın basmak ve bulundurmak suçu” iddiasıyla tutuklanan ve Ankara Mamak Cezaevi’nde dövülerek öldürülen Sol ve Onur Yayınları’nın sorumlularından İlhan Erdost’un 44’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı. Karşıyaka Mezarlığı’nda Erdost’un mezarı başında yapılan törene eşi Gül Erdost, kızları Alaz ve Türküler Erdost’un yanı sıra ailesi ve sevenleri de katıldı. Erdost, okunan şiirlerle anılırken konuşmaların ardından Özel, mezara kırmızı karanfiller bıraktı.