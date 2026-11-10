Özel’den Aliyev’e ‘Zafer Günü’ kutlaması

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YENİ Parti’den verilen bilgiye göre, Aliyev ve Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü kutlayan Özel, Karabağ’ın özgürlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı. Özel, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Özel, “Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir” dedi. Aliyev ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zafer Günü kutlaması dolayısıyla teşekkür etti. YENİ Parti’nin kuruluşunu da kutlayan Aliyev, yeni dönemde Özel’e ve YENİ Parti’ye başarı dileklerini iletti. m ANKARA