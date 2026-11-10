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Özel’den Aliyev’e ‘Zafer Günü’ kutlaması

Güncelleme Tarihi:

#YENİ Parti#Özgür Özel#Azerbaycan
Özel’den Aliyev’e ‘Zafer Günü’ kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 07:00

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi’nin 6’ncı yıldönümü nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla aradı.

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YENİ Parti’den verilen bilgiye göre, Aliyev ve Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü kutlayan Özel, Karabağ’ın özgürlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı. Özel, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Özel, “Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir” dedi. Aliyev ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zafer Günü kutlaması dolayısıyla teşekkür etti. YENİ Parti’nin kuruluşunu da kutlayan Aliyev, yeni dönemde  Özel’e ve YENİ Parti’ye başarı dileklerini iletti. m ANKARA

 

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#YENİ Parti#Özgür Özel#Azerbaycan

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