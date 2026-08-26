Özel’den Aktaş davasına tepki: Örgüt dediysen ispatlayacaksın

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da eylem yapan maden işçilerine destek ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı, özetle şunları söyledi:

“(Aziz İhsan Aktaş davası kararı) Aziz İhsan Aktaş diye birisine ‘Sen suç örgütü liderisin’ dediler. ‘Bunlar da senin suç örgütün’ dediler. Bu yüzden suç örgütü soruşturması olduğu için, örneğin Adana’da ya da Adıyaman’da ya da başka şehirlerde olan insanlar örgüt soruşturması denilip İstanbul’a getirildiler. Dün (önceki gün) ‘Örgüt yokmuş, çünkü biz Aziz İhsan Aktaş’ı tutuklayamayız.’ ‘Örgüt’ derse alınan bütün cezaların toplamını o da alacak. ‘Örgüt yok. Aziz Bey’e güle güle.’ Aziz İhsan Aktaş’la Rıza Akpolat’ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı, buldukları üç-dört eyleme en üst sınırdan ceza vererek; birine 20 yıl, birine sekiz yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var. Niye üst sınırdan veriyor? ‘Alt sınırdan verirsek Aziz İhsan Aktaş’ı kurtaracağız diye onun içinde olduğu hiçbir şeyden ceza veremedik.

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BU KADAR İNSANIN HAKKI

60 tane suçlamanın 56’sına, ‘beraat’ dedi mahkeme. Dört tanesine üstten üstten ceza verip, şeklen suçlu gösteriyorlar arkadaşlarımızı. Silivri’de diğer davada da benzer bir oyun ortaya konuyor. Her yerden bir örgüt icat ediyorlar ya, örgüt diyorsan örgütü ispatlayacaksın. Örgüt deyip iki yıl zulmedip, ‘Örgüt yok’ diyorsan, başta ‘Örgüt’ diyenin cezalandırılması lazım. Bu kadar insanın hakkına girdiler.

‘Maden işçilerinin eylemi) Öyle zırt pırt her şeye kayyum atayanlar, şirkete el koyanlar, ‘Şirketi kamulaştırırız’ diye hamle yapıp bir haftaya anlaşıp geri adım atanlar; haydi bu Yıldızlar SSS Holding’e de atayın bir tane kayyum da işçilerin bütün borçlarını ödesin. Gerekiyorsa kamulaştırın. Gücünüz herkese yetiyor da Yıldızlar SSS Holding’e niye yetmiyor?

KAVALA DERHAL BIRAKILMALI

(AİHM’nin Osman Kavala kararı) Derhal serbest bırakılmalı. Anayasamızda yazıyor, AİHM kararları, bir uluslararası sözleşmeyle bunu kabul ettiğimiz için, kanunla çelişse kanunun üstündedir. AİHM ikinciye karar veriyor, hâlâ daha direniyorlar. Anayasanın bir sayfası Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini yazıyor. O sayfa geçerli, yürürlükte. Öbür sayfası Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını yazıyor.

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ÖZEL’DEN MADENCİLERE DESTEK

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan, aylardır alamadıkları ücretleri ve tazminatları için 16 gündür Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş madencilerini ziyaret etti. Özel, madencilerle birlikte baret taktı. Günsu ÖZMEN / ANKARA