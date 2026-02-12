Özel’den Akın Gürlek yorumu: Tezimiz doğru çıktı

Haberin Devamı

İKTİDARA YÜRÜYORUZ

“CHP siyasi tarihimizin en büyük saldırısı ile karşı karşıyadır. Gün odur ki partiye geçmişte siyasi bir görevde olan, sonra partiyi operasyon yapmak için İstanbul’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi Adalet Bakanlığı’na atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında CHP’nin kurumsal kimliğine de saldıracak, İstanbul İl Kongresi’ni, iki seçim önceki il kongresini iptal edip oraya kayyım atayacak, o kayyımı hâlen daha bir taraftan görevde tutacak, bir yandan partinin tüm seçilmişlerine her fırsatta iftira kampanyaları üzerinden siyasi bir operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek, sonra da tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözünün içine bakıp da ‘Türkiye hukuk devletidir’ diyecekler.

YARIN DAHA ZOR OLACAK

Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Ama kimsenin şüphesi de olmasın ki bu saldırıyı ülke en ağır saldırı altında iken ülkeyi saldırıdan, işgalden kurtarıp bu ülkeye bir Cumhuriyet ve ardından demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı, mücadelesi ve direnci bugünlere de damgasını vuracak. Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz.

SİYASİ OPERASYONDUR

Sayın Erdoğan dün akşam yaptığı atamayla bizim tezimizin doğru olduğunun altına imza attı. Erdoğan’ın iddiası nedir? ‘Türkiye bir hukuk devletidir.’ Bizim iddiamız nedir? ‘Bu yapılanlar bir yargılama değil, siyasi bir operasyondur.’ Biz diyoruz ki; bizim suçumuz Erdoğan’ı yenmek. Akın Gürlek yemin edip görevine başladıktan sonra HSK’nın Başkanı olacak. HSK’nın önünde kendisi hakkında sunduğumuz dört ayrı başvuru var. Şimdi hakimler ve savcılar atayacak filan. Bunun adına da Erdoğan diyecek ki ‘Hukuk devleti.

BİZİ DURDURAMAZLAR

İktidar yürüyüşümüzü durduramazlar. Bakanlık koltuğu ona yargılanmama, ona dokunulmazlık imkânı veriyor. Ne zamana kadar? Milletimiz yetkiyi bize verip, biz onu yüce divanda çatır çatır yargılatana kadar. Akın Gürlek onu düşünsün. (‘Seçim hamlesi mi?’ sorusu üzerine) Ne hamlesi olarak yapıyor olurlarsa olsunlar, başarıya ulaşamayacaklar. Eğer Erdoğan bir seçime niyetlendiyse, gelsin hemen bugün seçim kararını alalım. Cesareti varsa milletimizin önüne çıkalım.”





BAYKAL’I MEZARI BAŞINDA ANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanlarından Deniz Baykal’ın ölümünün 3’üncü yıl dönümünde dün Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine katıldı. Özel sonrasında CHP’nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit’in mezarına da çiçek bıraktı. - Mert Gökhan KOÇ / ANKARA

1 MART TEZKERESİ

CHP Lideri Özgür Özel Deniz Baykal’la ilgili de şöyle konuştu: “Deniz Baykal deyince herhalde pek çok şey akla geliyor, hepimiz için çok ayrı anlamları var. Ama herhalde bu ülkede yaşayan herkesin hatırlaması gereken bir konu olarak da altını çizmek lazım. İktidara geldiğinde Amerika’nın Erdoğan’dan, Erdoğan’ın da partisinden istediği şey; Irak’ı işgal etmek üzere Amerikan ordusunun Mersin Limanı’nı kullanarak ve Güneydoğu Anadolu’dan geçerek ve orada konuşlanarak Irak operasyonu yapmasıydı. Ve o operasyonun sonunda hayatını kaybedecek olan, bugün gördüğümüz, bildiğimiz bir milyonun üzerindeki Müslüman’ın kanını akıtmak üzere gelenlerin Türkiye üzerinden geçmesiydi. Deniz Bey ve CHP grubu 1 Mart tezkeresinde buna direndiler. Ve 99 AK Partiliyi de ikna ederek bu tezkerenin geçmesi için yeterli sayıya ulaşmasını engel oldular. Biz bu Trump’ın ve Trump’ın verdiği talimatlarla Irak’ı işgal edenlerin karşısında da yer aldık, Filistin’i işgal etmeye çalışanların planının karşısında da yer alıyoruz. CHP durması gerektiği noktada durmaya devam ediyor.”

TÜRKİYE’DE BİR İLK YAŞANDI

CHP Lideri Özel, partisinin Adalar’da düzenlediği ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde de şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve belki dünya siyasi tarihinde atandığı gün parlamentoya gidip yemin edemeyen, yemin etmek için düne kadar bağımsız olan sözde savcıyı, tarafsız olan sözde savcıyı bir partinin milletvekillerinin tekme tokatla, bariyerler kurarak yemin ettirdikleri bir ayıp bir tek bugün Türkiye’de yaşandı. Böyle birisi adaletin başına geldiyse, artık bu iktidarın da sonu gelmiştir.” - Fatma aksu/İSTANBUL