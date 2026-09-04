Özel’den adaylık açıklaması: Hevesim de niyetim de yok

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Sözcü TV yayınında özetle şunları söyledi:

“(Çerçeve yasaya neden ‘evet’ dedi?) Deniyor ki ‘Bu kanun çıktığı takdirde terör örgütü hem burada silah bırakacak hem Suriye’de işte YPG artık Suriye ordusuna katılıp varlığını bitirecek. Kuzey Irak’taki varlık bitecek, PKK ve uzantıları silah bırakacak, terör bitecek.’ Devleti yönetmeye talip bir parti, bu kadar bilgiden, bilgilendirmeden sonra buna sadece ‘Şu anda iktidarda AK Parti var, bu AK Parti oyunudur’ diye bakamaz. Biz doğru bir hattan baktık ve dedik ki, ‘Bu ihtimali Türkiye’ye ıskalatamayız. Çünkü bundan sonra şehit gelmemesi, annelerin gözünün yaşının bir daha akmaması... Geçen gün Suriye’de YPG açıklamayı yaptı. İşte Suriye ordusuna katıldı. Ben buna mı karşı çıkacağım? Bizde İYİ Parti’nin verdiği iki katı kadar neredeyse ‘hayır’ oyu verildi ama yine 30’un üzerinde sayıda ‘evet’ oyu verildi. İlkesel duruşumuzu gösterdik. Ama endişemizi şerh koyduk. Bu işin başarıya ulaşması lazım. Başarıya ulaşırken de kimsenin sinir uçlarını kaşımaması lazım. Bunu da tek taraflı değil, çift taraflı söylüyorum.

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KAVUN OLSA KOKLAYALIM

(Belediye soruşturmaları) 1000’e yakın belediye başkan adayından 411 tane seçiliyor ve içinden olmadık şeyler çıkıyor. Eğer bunu tespit etmenin bir yolu, yöntemi varsa onu bilen birisi varsa, o gün iyi bilinen birinin sonra özel hayatı ile ilgili bir zaafının olduğu ya da paralı, pullu konularda bir yanlışının olduğu bilinen varsa yapalım. Kırkağaçlılar’ın dediği gibi ‘Kavun gibi dibini koklamak’ olsa, koklayalım kafasını.

İKİ GÜÇLÜ ADAYIM VAR

(Cumhurbaşkanı adaylığı) Orada ben kendimi o potanın içerisine sokmak istemem. Benim iki güçlü adayım var. Kişi kendi ile ilgili bir hevesle kapılınca, Genel Başkan... Etrafı da veriyor gazı. Biraz da anketler manketler derken, ‘Yok yüzde 40 oldum, 41 oldum, 42 oldum’... Gösteriyorlar şimdi beni de ‘Erdoğan’ı yüzde 52’ye 48 yener’... Yok kardeşim, yüzde 60’a 40 yenen varken yüzde 52’ye 48 yenen oturacak yerine. Oturacak. 60’a 40 yenen varsa öyle ‘51’e 49, 52’ye 48 yeneceğim’ dersin, sonra böyle yenilirsin. Ben geçmişte kendisinin hevesiyle, ihtirasıyla ülkeye kaybettiren örnekten kendisi sorumluluk almak gerektiğinde sorumluluk alan, fedakârlık etmek gerektiğinde fedakârlık eden bir pozisyona kendimi koymuş durumdayım. Kendimle ilgili bir hevesim, bir niyetim yok.”

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‘80 YAŞINDA ADAM GELMİŞ...’

Bu hafta iki kez tokalaşma oldu, ikisi de gündem oldu. Biri rahmetli Cevdet Selvi’nin cenazesinde, biri de adli yıl açılışında. Şimdi birincisi bir cenazede tokalaşmamak, benim yanımda eşini kaybetmiş ağlayan Cevdet Selvi’nin eşi, ablamız orada dururken, o cenazeye bir siyasi gerilim yansıtmak cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Adli yıl açılışında da 10 dakika kadar önceden gittim. Kemal Bey de gelmiş, yerine geçerken beni gördü ve bana doğru geldi. Benden 30-35 yaş büyük bir insan, elini uzatmış. Ve sonuçta adli yıl açılışı Türkiye’nin bütün protokolü orada.

VAY EFENDİM GÜLÜMSEDİ Mİ

Orada işte eli havada. Ben de kalktım, kalkarken daha toparlanırken bir fotoğraf. Ondan sonra ‘Vay efendim işte Özgür Özel gülümsedi mi?’ Bakıyorum gülümsemiş miyim diye. Hiç öyle gülümseyecek halim yok benim Kemal Bey’e. Yoksa 80 yaşında adam gelmiş, otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım. Bir selamı almamak, eli havada bırakmak, zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Benim gönül dünyamda Kemal Bey’e topluiğnenin başı kadar yer kalmamış.

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MANİSA BULUŞMASI

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Manisa’daydı. Özel kendi köyü olan Hacıhaliller Mahallesi’nde üzüm üreticileriyle bir araya gelirken “Kuru üzümün üç yıl önceki fiyatı 120 liraydı. Geçen seneki fiyatı 120 liraydı. Bu sene 60, 65, 70 liradan işlem yapılıyor. Tariş 80 lira fiyat açıkladı ama onu sekiz numara üzüm için açıklıyor. Manisa tarım toprağı olarak yüzdesel olarak toprakları en çok ipotek altında olan il. Böyle olunca her gün yüksek faizler işleyeceği için bir an önce insanlar üzümünü satmak, borcunu kapatmak, faizden kurtulmak istiyorlar. O yüzden TMO’nun bir an önce ama doğru bir fiyat açıklaması lazım” dedi. Özel Hacıhaliller Mahallesi’nde hemşerileriyle de bir araya geldi. Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken de “Meclis’te söylenen hiçbir şeyi yapmıyorlar. Onun için YENİ Parti iktidar olacak, kendisi yapacak. Bu çiftçilerin en büyük sıkıntısı borçlar. Banka borçlarının faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz. Çiftçinin nerede kullandığı kredi varsa faizini bir kereye mahsus sileceğiz, anaparayı üç yıla böleceğiz. İşin içinden çıkılamayan durumlar için çiftçilere ikinci bir şans kredisi vereceğiz” diye konuştu.