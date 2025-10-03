Özel’den ‘açılışa katılmama’ yanıtı: Hal mi bıraktılar

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, dün Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “Bir ülkede yasama yılı açılıyorsa ve yasama yılı açılırken ülkenin Cumhurbaşkanı gelip konuşma yaparken o ülkenin ana muhalefet partisi yoksa burada herkesin oturup bir düşünmesi lazım. Ben sahada, sokakta ‘Ya niye gitmediniz?’ diyen bir kişi duymadım. Öyle bir zulüm altındayız ki, öyle bir haksızlık altındayız ki fikren karşımızda olanlar bile bu tutumumuza dönüp diyorlar ki ‘Ne yapsın adamlar? Gidip de orada nasıl dinlesin şimdi o Cumhurbaşkanı’nı?’ Bu sefer ben geleceğim, buradaki arkadaşlarımıza, ailelerine, bizlere oy verenlere ne diyeceğim? Buradan çıkarılacak bir mesaj var. Cumhurbaşkanı’nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu. Hal mi bıraktılar dinleyecek? Diyalog zemini mi bıraktılar? Biz protesto ediyoruz diye herkes protesto edecek diye bir şey zaten beklemedik. Hatta hiçbir partiye çağrıda da bulunmadık. Baskı altında olan, saldırı altında olan biziz. İçinde bulunduğumuz saldırının icap ettirdiği şekilde dün orada bulunmadık.

SUMUD’A SALDIRI AHLAKSIZLIKTIR

(Gazze’ye yardım götüren Sumud filosuna İsrail müdahalesi) Sumud filosuna saldırı büyük bir ahlaksızlıktır. Orada 37 vatandaşımızın da dünyadan gelen tüm aktivistlerin de tutuklanması, uluslararası hukuk açısından da son derece sakıncalı bir durumdur. Burada sandılar ki bir ara Sumud filosu giderken, İspanya eşlik etmek üzere karakol gemisi yolladı. İtalya fırkateyn yolladı. Bizimkiler de orada tatbikat yaparken, orada bir gücümüz var. Filo da oradan geçerken su alan bir tanesine yardım da ettiler. Allah razı olsun. Sonra AK Partililer, sanki biz de Sumud’a destek yollamışız gibi bunu paylaşıyorlardı. Nerede o zaman bizim destek? 37 Türk vatandaşı gözaltına alınırken siz Sumud’a eşlik etmeye gitmişsiniz gibi bunu anlatıyordunuz orada tesadüfen bulunan kuvveti. Niye müdahale etmiyor?

EN SERT TEPKİ VERİLMELİ

Niye Türk vatandaşlarının gözaltına alınmasına, tutuklanmasına engel olmuyorlar? Buradan söylüyorum 37 tane İsrailli civcivi tutuklayacaklar, bak İsrail neler yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin düştüğü hale bakın. O yüzden vatandaşlarımıza derhal sahip çıkılması, İsrail’e en sert tepkinin verilmesi, Sumud’daki tüm aktivistlerin bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerekiyor.”