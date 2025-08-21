Özel’den ‘açılış’ kararı… Korkmayanlara selam olsun

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi’nin “Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi”nin açılış ve “Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi”nin temel atma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Bu kadar engellemelere, hapse, haksız tutukluluğa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kreş katkısı sağlayabilecek tüm işinsanlarına verilen gözdağına rağmen şu ana kadar 111 tane kreş hayata geçmiş durumda. Bu kreşle birlikte Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin açtığı ya da inşaat halinde olan kreş sayısı 708. Hedefimiz bin kreş.

EN ŞANLI DİRENİŞ

İstedikleri kadar korksunlar, çirkeflik yapsınlar, iftira atsınlar. Arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en şanlı direnişini gösteriyorlar. Aslanlar gibi içeride yatıyorlar ama eğilmiyorlar, bükülmüyorlar. Arada korkanlar, kaçanlar, saf değiştirenler, sarayın tarafına geçen Hızır Paşalar oluyor. Ama biz de diyoruz ki onlara ‘Yürü bre Hızır Paşa. Senin de çarkın kırılır. Güvendiğin padişahın o da bir gün devrilir.’ Korkmayanlara selam olsun.”



‘ADINI EKREM BAŞKAN KOYDU’

Özgür Özel, Kadıköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Filiz Akın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine de katılarak şunları kaydetti: “Ekrem Başkan’ın hem yerine karar verdiği, hem adına karar verdiği, hem Filiz Akın’ın ismini yaşattığı bu yurdu onsuz da olsak hep birlikte açıyoruz. Bizim siyasetimiz vaat edip unutma, oy alırken yüzünü dönüp sonra sırtını dönme siyaseti değil. Çok önemli bir mani yoksa bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının ya da Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı’nın sözünün yerde kaldığı, unutulduğu, tutulmadığı olmamıştır.”

KÖR KURUŞ İSPAT EDEMEDİLER

Özel, Üsküdar’daki gece mitinginde yaptığı konuşmada da “19 Mart darbesinin üzerinden tam 154 gün geçti. Bir kör kuruş ispat edemediler”diye konuştu. Özel özetle şunları kaydetti: “19 Mart darbesinin bir yargı ayağı var, şımartılmış 3-5 savcısı var. Bunlardan birisi boğazda sadece tadilatına 56 milyon lira verilen bir villada oturuyor. Bir diğeri memleketin en hassas sürecinde beyaz toros paylaşıyor. Beyaz toros, yeni bir süreç varken Meclis’in önünde yandı. Bambaşka duyguları tetikleyen, meydan okuyan, bu ülkenin travmalarını hatırlatan, bir gün siyaset kurumuna, bir gün Devlet Bahçeli’nin partisine ayar veren bir AK Toroslar çetesi var. Millet, HSK’nın harekete geçmesini beklerken, halen daha bu çeteyi dağıtmayanlar, bu çetenin yeni operasyonlar yapmasına sessiz kalıyor.



Ne yaparsan yap bizi bölmeye, birbirimize düşürmeye, ayrı ayrı yönetmeye gücün yetmeyecek. Kaybedeceksin, yenileceksin, biz kazanacağız.”

OKULLARA SU SEBİLİ

“Bütün Türkiye’ye yazdık. Valinin ve Milli Eğitim Müdürü’nün partizanlık yapıp korkmadığı, okullara bizi soktuğu her okulda su sebili var. Olmayan varsa bilsin ki Milli Eğitim Müdürü ve valinin engellemesinden dolayı yoktur. Konuşun hemen okul yönetimiyle, konuşun milli eğitimle. Cumhuriyet Halk Partili en yakın belediye gelip o okula arıtma cihazlarını takacak, su sebillerini yapacak.”