Özel’den ABD’ye: Haydutluk

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Trump yönetimi uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler şartını hiçe sayarak bir başka ülkeye tek başına gitti, askeri müdahalede bulundu. Maduro yatak odasında uyurken eşiyle birlikte ve kötü muameleyle gözaltına alındı. Sürüklenerek, paketlenerek kaçırıldı ve Amerika Birleşik Devletleri‘ne götürüldü. Bir devletin başkanı dün bir arabanın arkasında New York sokaklarında dolaştırılarak teşhir edildi. Bir ülkenin onuru ve gururuyla oynandı. Bu da yetmedi; Kolombiya, Küba, Meksika, İran, Danimarka’ya bağlı Grönland, Trump tarafından açıkça tehdit edilmeye başladı. Tüm dünya düzenini tehdit eden bir haydutluğun maalesef tam ortasındayız.

ÇILDIRMIŞLIK HALİ

Dünya bu haydutluğa karşı ortak bir tavır almak durumundadır. Bu çıldırmışlık haline karşı durmalıdır. Dünya şimdi susarsa daha sonra dünya savaşlarından sonra dizini dövdüğü gibi, dizini dövecektir. Trump düzeni, Amerika’nın düzeni, dünyanın düzeni olamaz; BM sistemi yok sayılamaz. İşine geldi mi BM’de olacaksın, işine geldi mi bir gece kalkıp gidip başka bir ülkede yataktan o ülkenin başkanını alacaksın. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu haydutluğa karşı sessiz kalmayacağız. Herkes ayağını denk alacak. Yok öyle yağma Trump Efendi, yok öyle yağma.

TÜRKİYE TEKLİFİ

Trump’ın yanında Senatör söylüyor. ‘Maduro’ya bir çıkış yolu verdik. Türkiye’ye git dedi Trump’ diyor. Trump da başını sallıyor. Sen bunu biliyor muydun, bilmiyor muydun? Eğer biliyordun da ‘Olur’ dediysen buna nasıl olur dedin? Yok demediysen, bilmiyorsan ‘Bilmiyorum’ de. Aranızda nasıl bir ilişki, onunla aranızda nasıl bir taahhütname, nasıl bir rakip var ki 200 ülke arasında Türkiye geliyor aklına.”

YUNAN GAZETECİYE: ORADA DUR

- VENEZUELA operasyonu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Yunan gazetecinin paylaşımlarına da Özel “Orada dur. Değil Cumhurbaşkanı’nı, Cumhurbaşkanlığı sarayının önünden, bir vatandaşımızı alıp da götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan. O kadar değil. Biz ülkemizde ne seçilmişe dokundururuz, ne onu seçene dokundururuz” tepkisini verdi. CHP Lideri “Artık içeride kavgayı terk etmenin, kutuplaşmayı bitirmenin zamanıdır” çağrısında da bulundu.

DYP GENEL BAŞKANI KÜPELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ile dün TBMM’deki makamında bir araya geldi. Özel’e, Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Özgür Karabat ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu eşlik etti. ANKARA