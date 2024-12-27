Özel: Zam değil indirim

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Özel, Türkiye Ormancılar Derneği 100’üncü Yıl Sempozyumu’nun açılışında özetle şunları söyledi:

“2018 yılında Orman Kanunu’na konulan ek 16’ncı madde bugüne kadar yapılmış en yıkıcı değişiklik. Bu değişiklikle orman alanlarının illegal işgaline yasa yoluyla yol gösteriliyor. Artık ormana bir kişi ‘Sen artık orman değilsin’ diyorsa orası orman olmaktan çıkıyor. Neredeyse bazen ihtiyaç kadar orman yakılıp, tam orada beş yıldızlı lüks otelleri görüyoruz. 87 yıllık verilere göre her yıl ortalama 1408 orman yangını meydana gelmişken, son 10 yılda yıllık ortalama orman yangını sayısı 2 bin 568’e çıkmış.

100 KİŞİDEN 57’Sİ ASGARİ ÜCRETLİ

Avrupa ortalaması emekçilerin yüzde 9’unun asgari ücret aldığını gösteriyor. Almanya’da 100 işçiden altısı asgari ücret alıyor 94’ü daha üzerinde ücretler alıyor. Ama Türkiye’de 100 kişiden 57’si asgari ücret alıyor ve ücretlerin yüzde 87’si asgari ücretten doğrudan etkileniyor. 11 ay önce verilen 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücü, bugün 7 bin lira eriyerek 10 bin liranın altına indi. Yani o günkü paranın 10 bin lirası noktasına geldi. Asgari ücrete 5 bin lira zam verdiler. Yani 7 bin lira kaybedilmiş asgari ücrete 5 bin lira zam verirken belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez zam değil, indirim yaptılar, fiili şekilde. Diyorlar ki, ‘Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artar’. Bunu Merkez Bankası çalışmış, asgari ücrete yüzde 1 zam yapınca enflasyon binde 0.7 artıyor. Yani enflasyonu artıran etmenler arasında asgari ücret zammı yok denilecek noktada.

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DOLAR MİLYONERLERİ

OECD ülkelerinde ücretlilerin milli gelirden aldığı pay yüzde 50 ile 55 arasında. Türkiye’de sadece yüzde 25. Son 15 yılda dolar milyoneri sayısının yükseldiği ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada. Cumartesiden itibaren bütün Türkiye’ye dağılacağız. Sendikalar isyan ediyorlar. 168 sivil toplum örgütü diyor ki ‘Biz bu cumartesi günü Tandoğan Meydanı’nda toplanacağız’. Herkesi buradaki dayanışmaya davet ediyoruz.”

AĞLATAN PLAKET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Ormancılar Derneği 100. Yıl Sempozyumu’na katıldı. Özel, sempozyum konuşmasının ardından doğayı koruma mücadelesinde hayatını kaybeden Reşit Kibar, Metin Lokumcu ve Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun ailelerine plaket takdim etti. Özel, Reşit Kibar’ın kızı Yaren’e sarılarak acısını paylaştı.