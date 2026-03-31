Özel: Yüzde 60’ın altını başarısızlık sayacağım

CHP Genel Başkanı Özel, Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile gazeteci İsmail Arı’yı ziyaretinin ardından özetle şu açıklamalarda bulundu:

“(Gazeteci İsmail Arı’nın tutuklanması) Gözaltına alınma sebebi 20’nin üzerinde vakıfla ilgili haber yapmak. Tutuklamaya gerekçe olduğu düşünülen; Yunus Emre Vakfı’yla ilgili haberi İsmail Arı’dan okudum. Grup toplantısında kendi yaptığımız çalışmalarla da desteklendi haber. Sorular sordum. Bunun üstüne bana dava açtılar. Ben o davadan beraat ettim.

HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA

(Kuşadası mitingi sonrası hakkında başlatılan ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ soruşturması) ‘Bir darbe mekaniği işliyor. Bu mevcut Cumhurbaşkanı’nın kendisinden sonrakini engelleme, mevcut iktidarın kendinden sonraki iktidara darbe girişimidir’ diye tanımlamıştım. Bizim temel tezimiz bu. Bu Türkiye’de yüzde 60 oranında destek görüyor. Hadi bana dava açıyorsun. Milletin yüzde 60’ıyla da mı davalık olacaksın?

AĞZIMIZI AÇARSAK NAMERDİZ

(İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin ‘En çok AK Partili belediyelere soruşturma izni veriliyor, siyasi bir ayrım yok’ açıklaması) Biz ‘CHP’li belediyeye soruşturma izni neden veriliyor?’ demiyoruz. Gelir müfettiş, soruşturma izni ister. İncelersin, gerekli görürsen verirsin. Adil bir yargılama olur. Ağzımızı açarsak namerdiz. Ama bugün yapılan haysiyet cellatlığı. Hangisine sabahın altısında evin kapısına polisle, kamerayla, ya da hangisinin kaldığı otelin kapısına polis kamerasıyla dayandınız. AK Parti’den bir kişiye gözaltı yok, tutuklama yok. CHP’nin tamamına var...

(İmamoğlu’nun bilirkişi davasındaki savunmasına açılan soruşturma) Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bütün davalarda kendini yargılayanları yargılayacak kadar haklı bir zemindedir. Yapılan bütün iş ve işlemler tamamen bir siyasetçiyi siyaset yasağı olsun diye cezalandırmak… ‘Cezayı verelim, istinafta onaylayalım, aday olamasın.’ Neden korkuyorlar? ‘Efendim diploma istinaftan döner, Danıştay’dan döner. Bu mahkemenin kesinleşmesi seçime kadar yetmez. Aday olursa bizi siler süpürür’ diye korkuyorlar. O yüzden bu minik minik davalar açılıyor. Erdoğan’ın karşısında CHP’nin adayı yüzde 60’ın altında oy alırsa seçim sonucunu başarısızlık sayacağım, iktidara gelsek bile. O kadar söylüyorum.”

UŞAK SORUSU: O VİDEOLARA SORUŞTURMA AÇTINIZ MI

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, ‘Cumhurbaşkanının talimatı var, o yüzden susuyorum, yoksa istersem Özgür Özel’le mücadele ederim’ açıklaması) Siyaset, milletin aklında bir soru varsa ‘Sus’ denince susulacak yer değildir. Cumhurbaşkanının görevi atadığını susturmak değil, atadığı kişiyle ilgili şüphe varsa kamuoyunun en açık ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesini talep etmektir. O yapmıyorsa, sen yapacaksın. (Keçiören Belediye Başkanının bu hafta AK Parti’ye geçeceği iddiası) Tencere yuvarlanır kapağını bulur. Bu millet görür. (Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel görüntüleri) İçişleri Bakanı’na soruyorum, o videoları çeken polis, o videoyu gitti birine emanet etti. Ya da kendi yaptı. Ya da emanet ettiği yerde yaptı. Bunlar hakkında soruşturma açtınız mı?