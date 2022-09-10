Özel yurtta zam freni

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Buna göre, ücretlere yapılabilecek en yüksek zam oranı Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak.

Yönetmeliğe göre, özel yurtlar bir sonraki yılın aylık barınma hizmeti ücretini her yıl temmuz sonuna kadar, yeni açılanlar ise açılıştan sonra 1 ay içinde belirleyerek Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne bildirecek. Şehit, gazi ve devlet korumasındaki çocuklar ile madalyalı milli sporcular ise ücretsiz barınabilecek.