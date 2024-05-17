Özel: Yüksek yargı pazarlık yeri değil

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CHP Lideri Özgür Özel, dün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Özel buluşmanın ardından özetle şöyle dedi:

“Kişisel hukukumuz hem eskilere hem çok başarılı yaşanmışlık sürecine dayanmaktadır. O yüzden yeniden yollarımızın kesişmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. İYİ Parti ile normalleşme sürecine ihtiyacımız yok. Temel mottomuz, muhalefete muhalefet değil iktidara muhalefet etmektir.”

Özel, Muhsin Şentürk’ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanması ve Ankara Emniyetindeki operasyon kapsamında yaşananlara ilişkin soru üzerine, “AK Parti ve MHP arasında yaşanan meselenin kendisi neyse; bir gerilim, pazarlık mı, karşılıklı restleşme mi?” diyerek özetle şunları söyledi: “Yargıtay seçimindeki sonuç Sayın Erdoğan’ın beklediği gibi olmadı. Bu net. Ama yaptığı atama maalesef 31 Mart’tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, demek ki sizin mevcut anayasayı ihlalde ısrarınız sürüyor demektir. Nasıl normalleşecek bu ülke?

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ADALETE GÜVEN LAZIM

Yüksek yargı bu tip pazarlıkların yapılacağı yer değildir. Oralardan Gezi aileleri, 28 Şubat aileleri, Sinan Ateş’in eşi ve evlatları adalet bekliyor ve siz orada ‘Sen onu çek ben bunu buraya atayayım.’ Yani bir İtalyan mafya filmi mi izliyor Türkiye? Yoksa adalet, siyaset, emniyet üçgeninde yaşanan bir şeyleri mi izliyor belli değil. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu ülkede bir, beraber ve huzur içinde yaşayacaksak insanların adalete güven duymaları lazım.”

BAŞKANLARA UYARI

Özel, dün genel merkezde bir araya geldiği 21 il belediye başkanına da ‘eş-dost-akraba ataması’ uyarısı yaptı: “Yolladığımız hem tasarruf genelgesi hem de atamalar noktasında, akrabalık ilişkilerine dikkat edilmesiyle ilgili yaklaşım AK Parti’nin genelgesinden ilerdedir. Kendi belediyelerinin her tarafı böyle değilmiş gibi bir akrabalık ilişkisini köpürtüp, büyütüyorlar. Birkaç tane olumsuz örneği yaşadık, bunları da geri aldırdık.”

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DERVİŞOĞLU: AYNI PENCEREDEN BAKIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmenin samimi bir havada geçtiğini vurgulayarak, “CHP ile İYİ Parti, birçok ortak çalışmalar gerçekleştirdi. Ne zaman Türkiye’nin önemli bir problemi olsa, hayata baktığımız pencere genellikle CHP ile ve onun muhterem Genel Başkanı’yla aynı pencere oluyor. Dolayısıyla duyarlılıklarımızı muhafaza edeceğiz ve ülkemize hizmet yolculuğumuzu da CHP ile de bundan sonra sürdüreceğiz” dedi.

‘KOBANİ’ KARARINA TEPKİ

CHP Lideri Özgür Özel, dün akşam katıldığı Sözcü TV’deki programda ise ‘Kobani Davası’ kararına tepki gösterdi. Özel programda özetle şunları söyledi: “Bu siyasi bir dava. Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla; her yönüyle siyaseten kullanılmaya elverişli bir dava. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’a verilen cezaların kabul edilir bir tarafı yok. Yargılama süreci hukuki değil. Bazı beraat kararları önemli ama geriye dönüp baktığınızda Yasin Börü suçundan beraat ettiler. Bu dava siyaseten ne kadar çok kullanıldı, bugün geldiğimiz noktada mahkeme Yasin Börü’nün ölümünden sorumlu olmadıklarını söyledi.

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Kobani davası kararı bir normalleşmeye işaret etmiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk’ün atanması, 28 Şubat mağdurlularının hasta hasta hâlâ içeride duruyor olmaları normalleşmeye işaret etmiyor.

Erdoğan ile yaptığımız görüşmede büyükelçiler not tuttu. Bu notların bir nüshası Genel Başkanlık’taki çelik kasada. Ayrıca parti arşivine de kapalı bir şekilde teslim ettim. Erdoğan’ın ne zaman ziyaret edeceğini bilmiyorum. Ben haziranın ilk haftası gibi anladım değerlendirmelerinden.”