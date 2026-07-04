Özel: Yolumuz yeni bir yol

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün Kastamonu’daki Çatören Orman Deposu’nda orman köylüleriyle bir araya geldi. Ankara’nın yoğun gündemiyle boğuşmak yerine Anadolu’yu gezdiklerini söyleyen Özel, özetle şöyle konuştu: “Ümit ediyoruz, iktidar olduğumuzda ki bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayı hapse atılıyorsa, genel merkezine el konuluyorsa, genel başkanı 6 yıl önce yapılan bir seçime döndürülüyorsa, yani bir siyasi parti iktidar tarafından lidersizleştiriliyor, adaysızlaştırılıyor ve kurumsuzlaştırılıyorsa o siyasi partiden büyük endişe duyuluyor demektir.

DURDURACAĞIZ DERLERSE

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Cumhuriyet Halk Partisi, Allah’ın izniyle, sizlerin takdiriyle, önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yok, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız.’ Onlar bunun için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkesi şudur. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür, Gazi Mustafa Kemal Atatürk şartlar ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyen, özgürlükten vazgeçmeyen, bu milleti köle olmaktan kurtarıp, güçlü bir halk olması için gerekli mücadeleyi veren kişidir. Gerektiğinde mücadele etmiştir, gerektiğinde mücadelenin safını değiştirmiştir. Gerektiğinde kalkıp Anadolu’ya geçip köy köy gezmiş ve hem Kurtuluş Savaşı’nı örgütlemiş hem kuruluşu gerçekleştirmiştir. Aynı mantıkla esas hedefimiz sömürüyü bitirmek.

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OTURARAK KAZANMADIK

Türkiye’nin yüzde 65’ini 50 yıl sonra kazandıysak bunu oturarak kazanmadık, çalışarak kazandık. Şunu söyleyeyim, bilene bilmeyene; Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisidir. İlk girdiğim seçimde de söz verdiğimiz gibi Türkiye’nin birinci partisi yaptık. Bundan sonra da biz varsak partinin başında, bir daha ikinci olmaz, bir daha yenilmez.”

CHP’DE SONUNA KADAR MÜCADELE

Özgür Özel, Kastamonu Nasrullah Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından da vatandaşlarla bir araya gelirken vatandaşlara şöyle seslendi: “İyi dileklerinizi duyuyorum, güzel sözlerinizi duyuyorum, dualarınızı duyuyorum. Yolumuzu kesip dua eden annelerimize, büyüklerimize minnettarım. Bizim yolculuğumuza yoldaşlık eden herkese minnettarım. Gençlerimizin heyecanının farkındayım. CHP’de verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar, hukuken, siyaseten sürdüreceğiz. Bütün yolları kaparlarsa kimse korkmasın. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız. Bizim yolumuz iktidar yolu, yolumuz yeni bir yol. Bu yeni yol, gençlerin yeni yolu. Bu yeni yürüyüş, emeklilerin iktidara yürüyüşü.”

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‘ŞAKADAN DİN DÜŞMANLIĞI ÇIKARAMAZSINIZ’

Kastamonu programının ardından Karabük’e geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Safranbolu ilçesi Misak-ı Milli Meydanı’nda partililer ile bir araya geldi. Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına değinen Özel, “Alıyorlar hedef gösteriyorlar. Yok efendim dini değerlerimizi aşağılıyor. 1965’lerde o gün Türkeş’e yapılabilen, o gün İnönü’ye yapılabilen, o gün Demirel’e yapılabilen şakalara bir bakın. Bütün siyasi liderlere en ağır şakaların yapılabildiği rejim en demokratik rejimdir. Bugün siz Deniz Göktaş kardeşimin şakasından din düşmanlığı çıkaramazsınız” diye konuştu.

Özgür Özel Anadolu ziyaretlerini dün Kastamonu’yla sürdürdü.