Özel: Yıldırmaya çalışıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir mitinginde özetle şöyle konuştu: “Buraya sizinle kucaklaşmaya, sizinle selamlaşmaya, sizden güç almaya, Türkiye’ye güç vermeye geldik. Buradan açık açık söyleyelim. Birileri savcılarına, hâkimlerine güveniyor. Makamlarına güveniyorlar. Devletin imkânlarına güveniyorlar. Saldırıyorlar, durdurmaya çalışıyorlar. Yıldırmaya çalışıyorlar. Soruyorlar, ‘Sen neyine güveniyorsun, siz neyinize güveniyorsunuz?’ diye. İşte bu soruyu soranlara söylüyorum. Balıkesir tarihinin en büyük kalabalığına Kuvayi Milliye Meydanı’na güveniyorum. Bu meydanı bu hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bu meydanı bu hale getiren Balıkesir’in Cumhuriyet’e, demokrasiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aşık bütün demokratlarıdır.

KUTUPLAŞMAYA DEĞİL

O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık siyaseti ayrışma, kutuplaşma, tartışma değil; bir an önce sandığa kavuşma, iktidarı değiştirme ve her türlü adaletsizliğe, en başta gelir adaletsizliğine, vergi adaletsizliğine, mahkemelerdeki adaletsizliklere, öğrencilere, gazetecilere, siyasetçilere yapılan zulümlere, nerede varsa bir haksızlık ona son vermeye, bir kez daha Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan, toplumun tamamına sahip çıkan ve kimseyi geride bırakmayan anlayışla, Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaya geliyoruz.

TÜRKİYE İTTİFAKI BİZİZ

Biz demokrasi fikrinin partisiyiz. Balıkesir’de 74 yıl boyunca Balıkesir’i kazanamadık. Bir gün dönüp kusuru Balıkesirlilerde, millette aramadık. Yukarıdan bakmadık. Kararlarına saygısızlık yapmadık. Kimi seçtilerse, hangi kararı verdilerse saygı duyduk. Bu seçimlerde son seçimlerde Balıkesir’de, büyükşehirde Ahmet Akın kardeşimle, 20 ilçede milletin beklentilerine uygun adaylarımızla Balıkesir’in karşısına çıktık. Bu büyük zaferi hep birlikte kazandık. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı biziz, Balıkesir’dir. Hep birlikteyiz ve yine hep birlikte başaracağız.

GEÇİM GARANTİSİ YOKTUR

Eskiden ekonomik krizler yaşandıkları yıllarla anılırdı. ‘94 krizi’ derdik, ‘2001 krizi’ derdik. Kriz geçerdi, ülkede işler yoluna dönerdi. Şimdi 2018 yılından beri bitmek bilmeyen bir krizin içindeyiz. Bu düzende köprüye geçiş garantisi vardır. Bu düzende havalimanına uçuş garantisi vardır. Bu düzende hastaneye hasta garantisi vardır. Bu düzende yandaşlara buldukları kredilerin ödenme garantisi vardır. Ama bu düzende vatandaşa geçim garantisi yoktur. Bakın açlık sınırının 35 bin lira, yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğu bir yerde 20 bin lira en düşük emekli maaşı, 28 bin lira asgari ücret, 19 bin 700 lira ortalama çiftçi geliri ile büyük bir ıstırap vardır.

SANDIK İSTİYORUZ

“Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Gel, istersen genel seçimleri; istersen hem genel, hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım millet ne diyorsa onun dediği olsun. Hodri meydan. Sandıktan kaçanın kaçacak hiçbir yeri kalmaz. Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır. Biz milletin önünde sandığı istiyoruz, milletin kararı vermesini istiyoruz. Hodri meydan.”

AKIN: BEN CHP’LİYİM

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da konuşmasında AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Açıklama yapmaktan yoruldum. Ahmet Akın CHP’den ayrılacak dedikodusu çıkarıyorlar. Burada bir kez daha net söz veriyorum. Ben herkese söyledim yine söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim” dedi.