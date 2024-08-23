Özel, yeni kadın kollarına seslendi

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Özel, CHP 15’inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı sonrasında görevine başlayan Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Kolları İl Başkanları ile parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Özel, yeni kadın kolları yöneticilerini kutlayıp, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini dile getirdi.

ATA’YA ZİYARET

Asu Kaya, sabah da il kadın kolları başkanlarıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Kaya, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Ulusumuzun kurtarıcısı ve kurucusu, ilk ve ebedi Genel Başkanımız olarak başardığınız tüm devrimlere, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm emanetlere ve eserlere sahip çıkacağız. Cumhuriyet’in temelini oluşturan kadın devrimleriyle yolumuzu açtığınız için bir kez daha minnetlerimizi sunuyor, her zaman izinizde olduğumuzu söylemek istiyoruz” yazdı. CHP’li kadınlar, Atatürk’ün mozolesi ve İsmet İnönü’nün anıt mezarlarına çelenk bıraktı.