Özel: Yavaş ön seçime girer girmez bilmiyorum

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki akşam katıldığı Sözcü TV yayınında, “Genel başkan ben olursam cumhurbaşkanı adayını tüm üyelerin katılımıyla, ön seçimle belirleyeceğim demişim, ben bu sözümden dönmem, dönemem” mesajını da verirken özetle şöyle konuştu:

“Ekrem Başkan’la iki kez görüştüm. Mansur Başkan’la iki kez görüştüm. Geçen pazartesi akşamı da Mansur Başkanımızla verimli bir görüşme yaptım. Mansur Başkan ön seçime girer, girmez bilmiyorum. Ön seçime bir itirazı yok. Ama ‘Acaba acele mi ediyoruz?’ diye endişelerini bana da iletmişti. Ama partinin yetkili kurulları ‘Stratejik olarak bir an önce aday belirlenmeli’ diyorlar. Mansur Başkan’da şunu gördüm, parti vazife verirse kazandırmak için elinden geleni yapmak istiyor. Ama partiye ve Türkiye’ye kaybettirme niyeti hiç yok.

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Türkiye’ye umut dağıtan Mansur Yavaş’ın bu ülkeye edecek daha çok hizmeti var. Özgür Özel olarak fikrimizin, bu ortak aklın doğru olduğuna ve mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmemiz gerektiğine bir kez daha ikna oldum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti.

İMAMOĞLU REFERANDUMU

Adayımızı belirleriz. Diyelim ki Ekrem İmamoğlu oldu. Oraya operasyon olduğu için söylüyorum. Ahmak davasından, ilk seçimin iptalinden, o günden beri belli hedef. O yüzden erken seçim istiyoruz. Adayı da erken belirleriz. Bütün dünyanın gözünün önünde cumhurbaşkanı adayını, rakibini siyasetten men etmeye çalışan biri olarak Erdoğan o riski alır mı, almaz mı görürüz. O riski alırsa İmamoğlu siyasi yasaklı olur. Ama seçime yine en güçlü adayımızla çıkarız. Yapılacak seçim hem Erdoğan’ın gidip kaldığı hem İmamoğlu’nun siyasi yasağının referandumu olur.” CHP Lideri Kahramanmaraş’ta da dün çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

DEPREM BAKANLIĞI KURULSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde Kahramanmaraş Elbistan’dan hükümete “Deprem Bakanlığı kurulsun” diye seslendi: “Sadece 40 milyon dolar deprem vergisi topladılar. 8 tane imar affı çıkardılar. Depreme dayanıksız evlere imar affı verdiler. Ama tedbirleri almadılar. Türkiye İstanbul depremine hâlâ hazır değil. Devletten bir adım atılmıyor. Deprem Bakanlığı kurulsun. En iyi yetişmiş olanı deprem bakanı olarak atayalım. Bütün partiler elini taşın altına koysun. Güçlendirme, kentsel dönüşüm... Türkiye’yi depreme hazır hale getirelim.”