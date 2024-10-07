Özel: Yaşar Kemal kimin yanındaysa onların yanındayız

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CHP Lideri Özgür Özel dün partililerle birlikte Osmaniye’de Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yaşar Kemal’in doğduğu Hemite köyündeki Yaşar Kemal Kültür Evi’ni ziyaret etti. Anı defterine yazan Özel, ardından İnce Memed Anıtı’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özgür Özel, Adana’da özellikle muhalif siyasetçilerin, Yaşar Kemal ile övündüklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Yaşar Kemal’in 32 yılda yazdığı 4 kitaplık İnce Memed serisiyle övünürler. Derler ki ‘Biz Abdi Ağalara karşı İnce Memed olmaya geldik.’ Biz de Abdi Ağaların düzenine karşı, kadın cinayetleri yaşanırken İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek kadınları savunmasız bırakan Abdi Ağalara karşıyız. İktidara geldiklerinde emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. ‘Emekliyi ezdirmeyeceğim, enflasyona göre zam vereceğim’ deyip o 1.5 asgari ücret, bugünkü fiyat da olsa 26 bin lira emekli maaşı olacakken 12 bin 500 liraya, en düşük emekli maaşına insanları muhtaç ettiler. Yaşar Kemal kimin yanındaysa ben, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yaşar Kemal’in yanında durduğu herkesin yanındayız. Kürt’ün de Türk’ün de garibanın da arkasındayız. Alevi’nin de Sünni’nin de işsizin de yanındayız.”

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Türkiye’nin ilk kadın ilahiyatçısı Bahriye Üçok’un da 34’üncü ölüm yıl dönümü olduğunu kaydeden Özel, “Onu katledenleri bir kez daha lanetliyoruz” dedi.

50 YILLIK MAKİNE

Özel daha sonra, Kadirli Belediyesi Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. İlçedeki asfalt makinesinin 50 yıl önceki CHP’li Belediye Başkanı Osman Nuri Saygılı tarafından alındığını, bugün ise kapasitesi daha yüksek bir tesisi ilçeye kazandırdıklarını vurgulayan Özgür Özel, “MHP-AK Parti gelmiş, gitmiş kullanmış ama elimizdeki makine günde sadece ve sadece yamaları kapayacak kadar asfalt üretebilirken şimdi 1 saatte o makinenin 1 günde ürettiğinden fazlasını üretecek. Onunla Kadirli’de asfaltlanmamış bir karış yol bırakmayacağımız bir tesisi bugün 50 yıl sonra yine bir CHP’li belediye başkanı Mustafa Mert Başkanım aldı, açıyor ve adını Osman Nuri Saygılı Asfalt Üretim Tesisi koyuyoruz” diye konuştu.

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Deprem konutlarıyla ilgili eleştiride bulunan Özel, “Deprem sonrası ‘Bir yılda tüm evleri yapacağız’ dediler. ‘Burada da 3 depremzededen 2 tanesi halen daha evine kavuşamadı. Türkiye’de 10 depremzededen 7 tanesi ikinci yıl geliyor hala daha çadırda, hala daha konteynerde” dedi. Adana’nın ardından Hatay’a geçen Özgür Özel, Defne ilçesindeki Sevgi Parkı’nda düzenlenen halk buluşmasına da katıldı.