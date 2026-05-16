Özel, Yalım ile WhatsApp yazışması için konuştu: O yazışmalar bende yok

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanıp görevden uzaklaştırıldıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları için konuştu. Özel, Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde kurultay harcamaları için kendisine 1 milyon TL verdiği iddiasına dayanak gösterilen yazışmalar için, “O yazışmalar bende yok. Eski telefonumu özel kaleme verirken WhatsApp’ımı komple kaldırdım. Şöyle düşünüyorum: Arada benim yazdığım ve Özkan’ın söylediği bir şeyleri kaldırmışlar. Zaten parayla ilgili bir şey olsa niye silsinler; öyle bir şey demiş olsam? Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışmayı ya da fotoğrafı silmişler” dedi. Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Özel, şunları söyledi:

Haberin Devamı

İNCELENMESİNİ İSTEYECEĞİZ

“Avukatlarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracak. Bu gerçekten delil olarak sunulduysa, Özkan Yalım’ın telefonunun açılmasını, incelenmesini isteyeceğiz. Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz. Belli ki orada bir numara var. Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimizde bir şey var. O silince böyle muğlak bir anlam oluyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak zaten. Birincisi bu. ‘Evin bahçesine attım’ diyordu. Hani yazışması, görelim. Güya ona demişim ki ‘Evin bahçesine at’, o da duvarın dibine parayı koymuş. Benim evim içinde 18 evin olduğu koca bir bahçede. Bahçe duvarına en uzak evlerden biri. Yolun üstünde yüksek bir duvar, ‘Üstüne para koy demişim’ güya. Öyle bir yazışma var diye yazıyordu, o da çıksın ortaya.

KURULTAY İDDİASINA YANIT

(Kurultayda delegelere iş vaat edildiği iddiası) Gaziantep’te söylediği çocuğun biri 5 yaşında, biri 8. Bir kadının çocuğu yok. Söylediği hiçbir şey doğru değil. Biz, CHP olarak kurultayla ilgili mahkemede diyoruz ki: ‘Delegelerin adı sanı belli, çocukları belli, kurultay öncesi-sonrası şeklinde tarama yapın.’ Biz istiyoruz. Çünkü öyle şey yok. 12 şahit dinlendi bu konuları iddia eden, birisi ispat koyamadı. (Yalım’la ilgili 2025 Ağustos’unda şikâyetler ulaşmış Genel Merkez’e. Fakat işlem yapılmamış. Doğru mu?) Resmi ve somut olarak ulaşan bir şey yoktu. Ulaşan olduğunda hemen görevlendirme yapıyoruz, gidiyorlar. Hatta kendim konuşuyorum. Örneğin, Keçiören’le, Afyon’la konuştum. Uşak’tan özel hayatla ilgili hiçbir bilgi gelmedi. Resmi veya yazılı ‘Şu oluyor, şundan para alınıyor’ öyle bir şikâyet gelmedi. (Bu profilde biri nasıl oldu da CHP’de 3 dönem milletvekili, bir dönem belediye başkanı olabildi?) Önseçimden birinci çıktı 2015 yılında. Bir de normal dönemde milletvekili oldu. (Belediye başkanı olarak takdir edilmesi nasıl oldu?) İlk önce ankete başvuranları koyduk, adam üç dönem milletvekili, bir de zengin, birinci çıktı.

Haberin Devamı

SÜRE DOLDU ATILDI

(İhraç etmekte geç kalmadınız mı?) İhraç için MYK toplantısının olması gerekiyor. Savunmasının süresinin dolduğu gün olağanüstü toplanıp attılar. 22 günde. İlk MYK’da yaptık.”

KAYBEDERSEM BİR DAKİKA DURMAM

CHP Lideri Özel, İzmir’de, Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ile Bornova Belediyesi Sarnıç Mescid-i Aksa Camii, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi açılış törenlerine de katıldı. Özel, Bayraklı’daki açılışta yaptığı konuşmasında erken seçim çağrısı yaparak özetle şunları söyledi: "Koyalım sandığı, görelim bakalım millet ne diyor. Gelin, bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor, bir görsün. Hani diyorsunuz ya 'CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık demek’. Millet, eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer, 5 yıl daha görev alırsın, rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir öz güvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza" dedi. (AA)

Haberin Devamı



