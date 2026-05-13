‘Özel Whatsapp’tan para istedi’

Özgür Özel’in evinin duvarına poşetin içerisinde 200.000 TL para bıraktığını tekrar eden Yalım şunları anlattı: “Özgür Özel, WhatsApp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, ‘Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle’ dedi. 1 milyon TL ayarladım. Özel’in Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği 14 Ekim 2023’de Denizli’deydim. 13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda ‘Özgür Özel Yeni Nosu Kendi veya Danışmanı’ olarak kayıtlı numara Özgür Özel’in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim mavi valizimin içerisine koy” şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir. 14 Ekim günü Özel ile Whatsapp üzerinden irtibata geçtim, kendisine 1 milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. ‘Demirhan ile hallet’ dedi. Demirhan, Özel’e ait araçla geldi. Koyu renkli spor çanta içerisinde 1 milyon TL teslim ettim. Benim, Halil Arslan ve Demirhan Gözaçan’ın baz kayıtları kontrol edildiğinde dediklerim ispatlanacaktır.” Yalım, Özel’i destekleyen 1200 delegenin çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alındığını da ileri sürdü. Özkan Yalım’ın ifadesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, Manisa’da gözaltına alındı.