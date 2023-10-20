Özel: Vekillerde biz öndeyiz

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Kurultay sonucuna ilişkin de tahminlerin çok üzerinde destek alacaklarını söyleyen Özel, grupta yaşanan imza tartışmasına yönelik de gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

GENEL BAŞKAN EKİBİNDE KURMAY AKIL KALMADI

“Milletvekili grubumuzdan imza toplanması geleneklerimizde var. Genel Kurul’da imza toplanması yok. Bir iç rekabetin Genel Kurul salonuna taşınması kadar hepimizi rahatsız edecek bir durum olamaz. Hangimize sorsalar, ‘Genel Başkan aday olsun’ deriz. Şöyle bir şey yapılmaya çalışılıyor: ‘Sahada, illerde kötü.’ CHP milletvekili grubunda yüzde 55’e 45 biz öndeyiz, çoğunluk değişimden yana. İnanın bunu Meclis’teki kavaslara sorsanız, biliyor. Bugüne kadar kesinlikle grubu, bu işin dışında tutuyoruz. Bu grup 6 Kasım’da birlikte olmalı. ‘Genel Başkan kızdı, üzüldü’ diyorlar. Ben de olsam üzülürüm. Bu Genel Başkan’a da iyilik değildir. Genel Başkan’ın ekibinde bir kurmay aklı kalmadığını görüyoruz. Bir rakam vermeyeceğim, tahminlerin üzerinde çok bir destek alacağız, kurultayı kazanacağız. Kaybedenin olmadığı, dostluk ve barış ortamında bir kurultay geçmesi için üzerimize düşeni yapacağız.”

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‘BOŞ OY’ YANITI BAŞKA HESAP İÇİNDELER

Özel, boş oylarla kurultayda seçimin sonraki turlara sarkabileceği iddialarına ilişkin de şöyle dedi: “Bunu duyuyoruz ve tahmin edersiniz, herhalde bunu biz söylüyor olamayız. Demek ki Genel Merkez tarafından söylüyorlar. Şimdi bu iddiayı ikiye ayırıp irdelemek lazım. Bizim seçimi kazanacak oyumuz varsa, örneğin 1400 delegenin oy kullandığını düşünelim. Çok basit bir hesapla. 1368’de 701 oy alıyorsak, neden seçimi kazanmak yerine 150 boş oy attırıp seçimi 3’üncü tura bırakalım? Seçimi alırız değil mi? Peki, 701 oy almıyorsak, 701 oyu alacak güç Genel Merkez'de olduğu halde oradan birileri ne için 150 tane boşa yaptırıyor? Demek ki Genel Merkez'de başka hesap içinde olan başkaları var.”