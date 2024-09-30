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Özel ve SDP Eş Genel Başkanı Klingbeil, Anıtkabir'i ziyaret etti

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#Özgür Özel#Almanya Sosyal Demokrat Parti#SDP
Özel ve SDP Eş Genel Başkanı Klingbeil, Anıtkabiri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 18:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SDP) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı Özel, Lars Klingbeil ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına gelen Özel ve Klingbeil, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. Özel ve Klingbeil daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Klingbeil, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve günümüzün modern ve eşitlikçi toplumunu kuran Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla. Türk ve Alman halklarını yıllardır bağlayan kardeşlik duygularıyla. Bu kardeşlik duygularına büyük teşekkürlerimle."

Daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret eden CHP Lideri Özel ve Klingbeil, çiçek koyup, saygı duruşunda bulundu.

Özel ve SDP Eş Genel Başkanı Klingbeil, Anıtkabiri ziyaret etti

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#Özgür Özel#Almanya Sosyal Demokrat Parti#SDP

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