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Özel ve Kılıçdaroğlu yan yana uğurladılar

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#Levent Bayraktar#Kılıçdaroğlu#Özel
Özel ve Kılıçdaroğlu yan yana uğurladılar
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:00

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar, dün son yolculuğuna uğurlandı.

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Bayraktar için dün öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda CHP yöneticisi ile Bayraktar ailesi ve sevenleri de katıldı.

Özel ve Kılıçdaroğlu yan yana uğurladılar

Özel ve Kılıçdaroğlu, törende Bayraktar’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Özel ve Kılıçdaroğlu cenaze namazında yan yana saf tutarken uzun süre sohbet ettiği görüldü. Daha sonra Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bayraktar’ın tabutuna birlikte omuz vererek cenaze aracına kadar eşlik etti. Bayraktar Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. 22 yıldır parlamentoda çalışan Bayraktar, titiz ve başarılı bir teknokrat olmasının yanı sıra zarif ve yapıcı yaklaşımıyla Meclis’in saygın isimlerindendi.

 

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#Levent Bayraktar#Kılıçdaroğlu#Özel

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