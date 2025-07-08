×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özel ve Kılıçdaroğlu, Namık Tan'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Cenaze Töreni#Namık Tan
Özel ve Kılıçdaroğlu, Namık Tanın annesinin cenaze törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 18:31

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı.

Haberin Devamı

Eski CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan, Ankara'da hayatını kaybetti. Günsel Tan için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özel ve Kılıçdaroğlu, Namık Tanın annesinin cenaze törenine katıldı

Namık Tan, töreninde taziyeleri kabul etti. Günsel Tan'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Cenaze Töreni#Namık Tan

BAKMADAN GEÇME!