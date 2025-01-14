Özel ve İmamoğlu’ndan ortak tepki: Siyasi operasyon

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Çağırdınız da gelmedi mi? Operasyon BELTAŞ şirketinin bir ihalesi için. Belediye başkanının evini arıyor, odasını arıyor, göstermelik de olsa. Neden? Bir tek derdi var; bu bir siyasi operasyon ve Rıza Akpolat’ın şahsında partimizin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Onun hazmedemediği şu; Rıza Akpolat’ın aldığı rekor oy, belediye meclisinde neye yansıdı? 31’de 31 CHP. Suçu olan biri varsa sorgularsın, yargılarsın, cezasını verirsin. Ama bu işin Rıza Akpolat ile ne alakası var?

FETÖ YÖNTEMLERİDİR

Sabah 04.30’da kapı kırıp algı yapmaya çalışıyorlar. Devletin bir kısmı merkezi idareyse, öbür kısmı yerel idare. Sen devleti yıpratıyorsun. Bu yapılanlar FETÖ yöntemleridir. Herkes aklını başına alacak, ayağını denk alacak. CHP, Türkiye’nin birinci partisi. Hazmedemediği bu. Bu tip saldırılara pabuç bırakmayacağız. Millet senden memnuniyetsizliğini 31’inde de söyledi, belediyelerimizden memnuniyetini de. Bunun için eğer cesaretin varsa öyle savcılara, polislere değil, gel millete güven. Çık karşısına, çıkalım hep birlikte. Özel görüşmelerle belediye başkanı çağırmalar, savcı eliyle belediye başkanı silkelemeler. (Beşiktaş Belediyesi’ne kayyum atanır mı?) Kesinlikle kayyum diye bir şey söz konusu değil. Çünkü konunun terör ile ilgisi yok. Bizim beklediğimiz şey, ikindiye varmadan Rıza Bey’in ifadesinin alınıp işinin başına geri yollanmasıdır. Rıza Akpolat’ı tutup da hâkim, savcılığa filan sevk edecek halleri yok. İhaleden dolayı belediye başkanını. O zaman Türkiye’de bir tane belediye başkanı kalmaz. Hepsini birden toplasın, götürsün. ”

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Özel ile İmamoğlu, dün akşam ise Beşiktaş Belediyesi önünde Akpolat’ın gözaltına alınması nedeniyle başlatılan demokrasi nöbetine katıldı. Özel, burada “Bugün AKP’nin ve Türkiye’nin siyasi tarihine ‘Bunu da yaptılar, buna da tenezzül ettiler’ denilecek bir kötülüğün günüdür. Ayıp sahibine aittir. Beşiktaşlıların kararı bellidir.” dedi.

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İMAMOĞLU: HEDEF İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da toplantıda özetle şöyle dedi: “İstanbul’a da CHP’li belediyelere kayyum atamak için bir koordinatör başsavcı atadınız. Tek gayesi CHP’li belediye başkanlarına itibar suikasti düzenliyor. Bu süreçten İBB ayrı değildir, bu yolu görüyoruz. İhale dosyalarımızı savcılık polisle aldırıyor. Hedefine İBB ve Ekrem İmamoğlu’nu koymuş biçimde sürdürüyor. Bu şirket, İBB’nin iştirak şirketlerinin de bazı ihalelerini kazanmıştır. Bu ihalelerin tamamı açık ihale usulüyle gerçekleştirilmiştir ve dosyalar belediyemizden alınmıştır. Söz konusu şirket yalnızca CHP’li belediyelerden ihale almamıştır.

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ŞİRKETİN İŞ YAPTIĞI KURUMLAR

Şirketin iş yaptığı kurumlar arasında Yargıtay, TBMM, THY, çok sayıda kamu hastanesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, DHMİ ve birçok AK Parti ilçe belediyesi de bulunmaktadır. Peki TBMM için de aynı yöntemi uygulayacak mısınız? Yargıtay, TBMM, THY gibi kurumlarda bu şirketin aldığı ihale dosyalarını da incelediniz mi? Operasyonların gayesi CHP belediyelerini halkın gözünden düşürmek, itibar suikasti yapmak. Bu haksız ve hukuksuz uygulamalara halkımız geçit vermeyecek. İlk seçimde sizi oradan indirmeye kadir olduğumuzu göreceksiniz.”