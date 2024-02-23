Özel ve İmamoğlu’ndan ilk miting

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İstanbul Sultangazi’de ‘Halk Buluşması’na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi: ‘’Ekrem Başkan’ın varlığı İstanbul’a huzur, güven, adalet getirdi, İstanbul Ekrem Başkanı çok sevdi, desteğini artırarak sürdürüyor. Kurum’un önceki görevinde attığı imza ortada. Biz, ‘ İliç’te siyanür, çevre katliamı var, büyük zarar verir’ dedik dinlemediler. Atma dedik, attı imzayı daha sonra 4 katına çıktı orası. İliç’teki felaketten sorumlu olan Kurum’un, İstanbul’un felaketi olmasına izin vermeyeceğiz.’’

‘650 BİN KONUT’ ELEŞTİRİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kurum’un 5 yılda 650 bin konut vaadini yerine getiremeyeceğini belirterek şunları söyledi: ‘’Yapamayacağını ben değil devletin resmi rakamları söylüyor. TOKİ onların yönetiminde İstanbul’da 21 senede 98 bin konut yaptı. 98 bin konutun 60 binini teslim edebilmiş. KİPTAŞ, 1994’ten 2019’a kadar 25 sene onlar yönettiler. 25 senede KİPTAŞ 70 bin konut yaptı. Üst üste koyduğunda bu bile 130 bin yapıyor, çoğu da lüks konut, vatandaşımın yanından geçemeyeceği konutlar. ‘650 bin konut yapacağım’ diyor ki bunun bütçesi 550 milyar lira. İBB hiç maaş ödemese, hizmetlerini yerine getirmese bile buna yetmiyor.’’