Özel ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif’e ziyaret

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Özel namaz sonrasında, “Ekrem Başkan ile de cumayı birlikte kılalım dediğimizde, ikisini aynı güne denk getiren bir planlama yapmış. Hem Hırka-i Şerif’i ziyaret ettik hem de cuma namazını birlikte kıldık. Aileyle sohbet ettik, çok güzel bir ziyaret oldu. Böyle yoğunluğun ve hayatın üzerimize yüklediği streslerden arındığımız bir yarım saat, 45 dakika geçirdik” dedi.

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILDI

İstanbul Fatih’te bulunan ve Hz. Muhammed’in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne hediye edilen Hırka-i Şerif, dün Hırka-i Şerif Camisi’nde ziyarete açıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Veysel Karani’nin 59. kuşak torunu Barış Samir katıldı. Kuran-ı Kerim ve dua okunmasıyla başlayan törenin ardından, Vali Davut Gül beraberindekilerle Hırka-i Şerif’i ziyaret etti. 1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camisi’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif’i ve Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu.

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Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında, Kadir Gecesi’nde ise 03.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek. - DHA