Özel ve ekibi CHP’den istifa etti... ‘Yeni Parti’ 91 vekille kuruldu

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Özgür Özel, bir süredir hazırlıklarını yürüttüğü yeni partisinin kuruluşunu dün resmen ilan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, yeni partisinin kuruluş belgelerini imzalayarak CHP’den istifa etti.

CHP ROZETİNİ ÇIKARDI

Yakasındaki CHP rozetini de Türk bayrağı rozeti ile değiştiren Özel istifasını da “Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu. Özel ile birlikte 90 CHP milletvekili de partilerinden istifa ederek Yeni Parti’nin kurucusu oldu. Özel, bu paylaşımlarını yaptığı resmi X hesabındaki fotoğrafını değiştirirken, “CHP Genel Başkanı” yazısını da kaldırdı. X hesabındaki yeni fotoğrafta, Yeni Parti logosuyla birlikte Özel’in Yozgat’ta traktör kullanırken görüntülendiği fotoğrafı ile Atatürk’ün Atatürk Orman Çiftliği’ndeki fotoğrafı yer aldı.

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CHP LOGOLARI KALDIRILDI

Özel, sosyal medya hesabından da “İşçinin, emeklinin, memurun, esnafın, çiftçinin, kadınların, gençlerin, Türkiye’nin Yeni Partisi... Hayırlı uğurlu olsun” paylaşımı yaptı. Yeni Parti’ye katılan milletvekillerinin önceki gece sosyal medya hesaplarındaki “CHP” logolarını tek tek kaldırdıkları da gözlendi. Özel’in partisi ilk günden Meclis’in ana muhalefet partisi olurken, istifaların ardından milletvekili sayısı 44’e düşen CHP ise Meclis’te grubu bulunan partiler arasında beşinci sıraya geriledi.

ÖZGÜR ÖZEL: İLK SEÇİMDE İKTİDARIZ

Özgür Özel, partinin kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından milletvekilleriyle Hacı Bayram-ı Veli Camisi’ne giderek cuma namazını kıldı. Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’ni de ziyaret eden Özel gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:

LOZAN VURGUSU

“Bundan 103 yıl önce Sevr’i yırtıp atıp Lozan’la Türkiye’nin tapu senedini emperyalist ülkelere kabul ettirdiğimiz, Türkiye’yi çağdaş dünyanın bağımsız bir Cumhuriyeti olarak tescil ettirdiğimiz günün 103. yıldönümündeyiz. Sevr’in yırtılıp atıldığı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği ve o günden bugüne kadar o sağlam temellerin ve kolonların bizi taşıdığı yerdeyiz. Aynı kararlılıktayız.

ANA MUHALEFETİZ

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Partimiz, ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre, ilk seçime kadar görev yapacak. Yeni Parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni Parti’nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Ardından Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, halkın sorunlarını çözecek, ülkeye huzuru, refahı, barışı getirecek, bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız.”

Özel, beraberindekilerle Ulus’taki Birinci Meclis binasına yürüdü. Burada, partiye katılan milletvekilleriyle anı fotoğrafı da çektirdi. Ardından Kurucular Kurulu üyeleriyle ilk toplantısını yapacağı Anadolu Kulübü’ne geçti. Özel, toplantı bitiminde “Şu anda bağış ve aidat toplamıyoruz” diyerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

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İmamoğlu’nun adaylığına ilişkin soruya da “Milletin adayı, bizim de adayımız. Ekrem Başkan, ben, Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleriyle en doğru kararı vereceğiz” yanıtını verdi.

SEÇİME GİRME YETERLİLİĞİ

Özel, partisinin seçime girme yeterliliği ile ilgili soruyu da, “Yetkili arkadaşlar takvim paylaşacaklar, onun görevlendirmeleri de az önce yapıldı. Ancak en hızlı şekilde bu sonbaharda kurultayımızı yapıp, seçime girme yeterliliği ile ilgili bize dair her şeyi yapıp, 6 aylık sürenin başlamasını sağlayacağız. Ama o konuda endişeye mahal yok” diye yanıtladı.

ÖZEL GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Özel, Yeni Parti’nin dünkü ilk Kurucular Kurulu toplantısında oybirliğiyle Genel Başkan seçildi. Özel’in X hesabındaki unvanı da “Yeni Parti Genel Başkanı” olarak değişti. Özel, Kurucular Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Yarın (bugün) saat 11.00’de Anıtkabir’de Kurucular Kurulumuzla birlikte Ata’mızın, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda olacağız, İsmet Paşamızın huzurunda olacağı” dedi.

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KURULUŞ BELGESİ BAKANLIKTA

Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesi, Özel’in yakın kurmaylarından Ankara Milletvekili Murat Emir ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya tarafından İçişleri Bakanlığı’na verildi. Emir, dilekçeyi verdikten sonra bakanlık önünde düzenlediği basın toplantısında “Partimiz sokaklarda, yürüyüşlerde milletimizle kuruldu. Biz bir yeri yıkıp, bozup gitmiyoruz, fiilen işgal altına alınmış kişileri geride bırakıyoruz. Milletimizle birlikte, kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz” dedi. Emir, yedek parti başvurusu da olup olmadığı sorusuna karşılık da “Biz bu başvuruyu sadece Yeni Parti için yaptık, elbette başka hazırlıklar da yapılabilir” diye konuştu.

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ÖZEL’İN YENİ PARTİ MECLİSİ

Kurucular Kurulu toplantısında 80 kişilik Parti Meclisi (PM) üyeleri de seçildi. Özel’in yakın kurmaylarından Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut’un PM’de yer almadığı gözlendi. Yeni PM üyeleri şunlar: Ahmet Tuncay Özkan, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ali Gökçek, Aliye Timisi Ersever, Aliye Coşar, Asu Kaya, Aşkın Genç, Ayça Taşkent, Ayhan Barut, Aykut Kaya, Aylin Yaman, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Barış Karadeniz, Bekir Başevirgen, Bilal Bilici, Bülent Tezcan, Cavit Arı, Cemal Enginyurt, Cumhur Uzun, Deniz Yavuzyılmaz, Deniz Yücel, Doğan Demir, Ednan Arslan, Elvan Işık Gezmiş, Ensar Aytekin, Evrim Karagöz, Evrim Rızvanoğlu Emir, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Fahri Özkan, Fethi Açıkel, Gamze Taşçıer, Gizem Özcan, Gökçe Gökçen, Hasan Öztürk, Hikmet Yalım Halıcı, İbrahim Arslan, İsmail Atakan Ünver, İsmet Güneşhan, İzzet Akbulut, Kayıhan Pala, Mahmut Tanal, Mehmet Tahtasız, Mehmet Salih Uzun, Melih Meriç, Metin İlhan, Murat Bakan, Murat Çan, Mustafa Erdem, Mustafa Sarıgül, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mühip Kanko, Nail Çiler, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Okan Konuralp, Orhan Sümer, Özgür Ceyhan, Gökan Zeybek, Özgür Erdem İncesu, Reşat Karagöz, Servet Mullaoğlu, Seyit Torun, Sibel Suiçmez, Suat Özçağdaş, Süleyman Bülbül, Süreyya Öneş Derici, Şeref Arpacı, Tahsin Ocaklı, Talat Dinçer, Talih Özcan, Türkan Elçi, Uğur Bayraktutan, Ulaş Karasu, Utku Çakırözer, Ümit Özlale, Yaşar Tüzün, Yunus Emre, Yüksel Taşkın, Zeynel Emre, Seda Kaya Ösen.

GRUPTA AYNI İSİMLERLE DEVAM

Milletvekili olduğu için Özel’in doğal Grup Başkanı olduğu Yeni Parti’de Grup Başkanvekilliklerine de Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçildi. YDK ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Tuna Soydemir, Ali Güvenbaş, Buse Batyar, Bülent Yücetürk, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Işıl Name Evgin, Kubilay Cem Baran Fırat, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Mete Doğukan Beyaz, Ural Baysal, Ziya Gökalp Koca.

MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİ

Yeni Parti’nin kurulmasıyla birlikte CHP’nin grup yönetimiyle birlikte Meclis Başkanlık Divanı ve Komisyon üyelikleri ile Genel Kurul’daki oturma düzeninde de değişiklikler olacak. Yeni Parti’yle birlikte Meclis’te grubu bulunan parti sayısı 7’ye yükseldi. Milletvekili sandalye dağılımına göre bu gruplar; AK Parti 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29, Yeni Yol Partisi 20 olarak sıralanacak. Henüz resmileşmese de Yeni Parti’nin bir grup başkanı, üç grup başkanvekili; CHP’nin ise bir grup başkanı, halen üç olan grup başkanvekili sayısını ise ikiye düşmesi bekleniyor.