×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özel ve Bahçeli'den resepsiyonda "siyasi söylem" sohbeti

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#Özgür Özel#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 22:15

Meclis'teki yeni yasama yılı resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP liderinin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah" sözlerine, "Önemli olan, saygıda sevgide eksiklik göstermemek" karşılığını verdi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki yeni yasama yılı resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Bahçeli ile sohbet etti. Bahçeli, Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor, siyasetin gereği olarak." dedi.

Özel ise Bahçeli'ye, "Celal (Adan) Bey gibi dostlarımız duygularımızı biliyor. Herkes doğru bildiğini söylüyor, önemli olan saygıda, sevgide eksiklik göstermemek. Hürmet ederim." karşılığını verdi.

Özel, Bahçeli'yle sohbetine ilişkin gazetecilerin "Bir kırgınlık var mı?" sorusu üzerine, siyasette kişisel kırgınlıkları sürdürmenin, o partinin mensuplarına haksızlık olacağını söyledi. Özel, "Geçmişte DEM Partililerin hatırını soruyoruz diye bizi eleştirenler oluyordu. Ben 'Bu milletten, bu halktan oy alan her parti kıymetlidir' diyordum. O yüzden Devlet Bey'in bugünkü ifadeleri ağırdı, ben de gerekli cevabı verdim. Kendisi 'Birbirimizi kırmıyoruz umarım, siyasetin gereği böyle ifadeler oluyor' dedi. Ben de 'Celal Bey de bilir, hepimiz doğru bildiğimizi söyleriz ama nezaketten taviz vermeyiz' dedim. Sonrasında karşılıklı selam, saygı, ayrıldık. Doğrusu budur, bir adım geri atmam ama nezaketi de elden bırakmayız." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Özgür Özel#TBMM

BAKMADAN GEÇME!