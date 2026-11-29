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SARIGÜL SORUŞTURMASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel ve milletvekilleri hakkındaki dosyayı yetkisizlik kararı verilerek fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Daha önce soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya da yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş, Sarıgül hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderilmişti.

YENİ PARTİ’DEN ‘KOMİSYONA ÜYE’ YANITI

YENİ Parti, İzleme Komisyonu’na üye vermeme kararını TBMM Başkanlığı’na yazdığı resmi yanıtla bildirdi. Üye vermeme kararının gerekçelerinin anlatıldığı yanıt metninde özetle şu ifadelere yer verildi: “Ortak raporun kabul edilmesinin üzerinden dokuz ayı aşkın süre geçmesine rağmen demokratikleşme önerileri konusunda hiçbir somut adım atılmamıştır. Barış sürecine ilişkin yasal düzenlemeler gündeme alınırken, aynı ortak raporda yer alan demokratikleşme önerilerinin belirsiz bir geleceğe ertelenmesi kabul edilemez. Çünkü Kürt sorunu yalnızca terör meselesinden ibaret değildir. Demokrasi dışı uygulamalar, hukuksuzluk ve eşitsizlik de toplumsal barışı zedeleyen yapısal sorunlardır.

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HERKES İÇİN EŞİT YURTTAŞLIK

YENİ Parti olarak barışı, Türkiye’de yaşayan herkes için eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamanın güvencesi olarak istiyoruz. Ancak barış sürecinin demokratik siyasetin tasfiyesine, muhalefete yönelik hukuksuzlukların görmezden gelinmesine ve toplumsal muhalefetin etkisizleştirilmesine zemin oluşturmasını kabul etmiyoruz. Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda daha önce kamuoyuna açıkladığımız tutumumuzun gereği olarak kurulacak İzleme Komisyonu’na YENİ Parti TBMM Grubu adına üye görevlendirmeyeceğimizi bilgilerinize sunarız.”