Özel: Vazifemiz iktidar olmaktır

SORUMLULUĞUMUZ VAR

“Ana muhalefet olarak bir denetim sorumluluğumuz vardır. Eksikleri söyleme, uyarma sorumluluğumuz vardır. Ancak genel vaziyete bakınca son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Kahramanmaraş’a ve deprem bölgesine bakınca, ülkedeki emeklilerin, çalışanların, çiftçinin, gençlerin durumuna bakınca elbette milletin verdiği görevle bir muhalefet sorumluluğumuz vardır. Ama memlekette hal böyleyken artık en kısa sürede iktidar olma sorumluluğumuz vardır. Bunun için de sadece sorunları gören ve söyleyen değil; bu sorunlara hangi çözümleri ürettiğimizi, geldiğimizde nasıl yöneteceğimizi, nasıl acıları dindireceğimizi, yaraları saracağımızı, nasıl Kahramanmaraş’ı yeniden kalkındıracağımızı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizde politika başkanlarımızla, gölge kabinemizle birlikte anlatıyoruz, çalışıyoruz ve devam edeceğiz.

EMRİNİZE AMADEYİZ

Aday olduğumuz ilk gün söyledim. ‘Girdiğimiz her seçimden birinci parti çıkacağız, seçimi kaybettiğim gün iktidarı bırakacağım’ diye. Buradan, Kahramanmaraş’tan söylüyorum. Türkiye’yi yönetecek en iyi kadrolar bizdedir. Tüm kadrolarımızla, belediye başkanlarımızla, canım grubumuzla, Parti Meclisi üyelerimizle emre amadeyiz, emre. Vaziyet bu haldeyse vazife iktidar olmaktadır. Emrinize amadeyiz, emrinize.

KİRACILARA EV YOK

Üçüncü yıl bitti, şimdi bitiyor. Evlerin yüzde 70’i bitmiş. Şu anda daha 270 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. Osmaniye’de gittim, Gaziantep’te gittim. Her şehirde konteynerde yaşayan toplam 270 bin kişi var. Kiracılara ev yok. Kiracıda para yok. Eve girmeye imkân yok. Geliyor konteynerdeki elektriğini kesiyor. ‘Çık artık.’ ‘Nasıl çıkacağım kiraya?’ diyor. ‘Depremden önce nasıl oturuyorsan otur’ diyor. Dün ağladı adam. ‘Lastikçiyim ben’ dedi. ‘Bir gelirim vardı’ dedi. ‘Şimdi yeniden iş buldum ama eve eşya alacağım yok, ev tutacağım en ucuz ev 15 bin lira. Bir depozit istiyor, üç aylık da peşin kira. Ben 60 bin lira ömrümde görmedim. Nasıl çıkacağım buradan? Elektriğimi, suyumu kesti’ diye ağladı adam.”

EPSTEİN BELGELERİ... O ÇOCUK BİR ŞEY Mİ GÖRMÜŞTÜ

CHP Lideri Özel tartışılan Epstein belgelerine ilişkin de konuştu: “Fettah Tamince. Geçen sene bu kişinin otelinde, Antalya’da, bir çocuk turizm okuyor. Otelde çalışırken, oradaki bir çocuğun babası 14 yıldır bağırıyor. Burak Oğraş için. ‘Oğlum görmemesi gereken bir şey gördü. Oğlumu tepeden boş havuza attılar.’ Otel Rixos. Fettah Tamince’nin. Şimdi Epstein belgeleri çıktı. Bu kişinin oteline o Epstein’in geldikleri, orada 18 yaşından küçük kızları eğittikleri, oradan yurtdışına götürdükleri-getirdikleri, bu adamın onlarla iç dışlı olduğu ortaya çıkıyor. TGRT’nin sahibinin Epstein belgelerinde adı çıktı. Mücahit Ören, şimdi yaz boyunca olmayan uçağı bizim yapan, içinde kızlarla bilmem ne olduğu haberlerini yaptıran, iftira attıran, şimdi Epstein belgesine girmiş. Herkes layığını bulur, layığını.”

DEPREM ŞEHİTLERİNE DUA

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraşta’ydı. Milletvekilleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da eşlik ettiği Özel, ilk olarak Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda depremde yakınlarını kaybedenlerle bir araya geldi. Kuran’ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Özel, beraberindekilerle depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti. Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen CHP Lideri, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na geçip sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.