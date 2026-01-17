Özel: Ülkenin ana gündemi emekli asgari ücretli

Haberin Devamı

DİKİNE DEĞİL ENİNE KESEN SİYASET

“CHP, kimsesizlerin kimsesi, kimsenin sesini duymayanın sesidir. Bundan sonra CHP, birilerinin istediği gibi kutuplaşmaya, ‘Bizden olanlar, oradan olanlar’ diye birbirlerinden ayrılmaya, birilerinin uzaklaştırdığı, kutuplaştırıldığı, karşı tarafı şeytanlaştırıp arkasını kalabalıklaştırdığı bir dikine kesen siyaset yerine enine kesen ve herkese dokunan siyaset yapacak. CHP sadece CHP’li değil AK Parti’ye, MHP’ye ve diğer partilere oy vermiş emeklilere, asgari ücretlilere de dokunacak.

OYLAMAYI İZLEYELİM

Biz CHP olarak geçen yılın sonu gelirken yaklaşmakta olan bu sosyal krizi gördük. Hiçbir zaman görmediğim kadar büyük bir öfke görüyorum. Emeklinin ölüm kalım savaşı başlıyor, Biz zaten nöbetteyiz, tam kadro oradayız. DEM Parti en sert şekilde eleştiriyor. Gelecek, Saadet, DEVA bu ücrete ‘Katlanılmaz ücret, sefalet ücreti, emekliyi açlığa mahkûm etmek’ dediler. Salı günü de Sayın Bahçeli ‘Sefalet ücreti’ dedi. Herkes sözünü tutarsa haftaya bir şey olacak. Ondan sonra çok güzel şeyler olacak. Gelecek hafta oylamayı hep birlikte izleyelim. Kim emeklinin yanında, kim değil. Kim sefalet maaşına ‘hayır’ deyip hiç olmazsa bir telafi zammına, olabildiğince bir telafi zammına ‘evet’ oyu kullanacak onu görelim. Benim sizden bir tek isteğim olur. Sizin için oy vermeyene değil sandıkta oy, sokakta selam vermeyin bundan sonra.

EN ZENGİNLER VERGİNİN YÜZDE 11’İNİ VERECEK

Buradan ilan ediyorum. Türkiye’de verginin yüzde 64’ü dolaylı vergi. Yani 20 bin vereyim dediği emekli ile 200 bin lira maaş alan da, 2 milyon geliri olan da bankada toplam gelirin yüzde 90’ını tutan zengin de aynı şeyi veriyor. Üstüne bir de yüzde 24 geliyor. O da maaşlardan daha kimse maaşını çekmeden alınan gelir vergisi. Oldu sana yüzde 88. Sisteme bak, bu salon verginin yüzde 80’ini verecek, Türkiye’nin en zenginleri yüzde 11’ini verecek.

PİJAMASIYLA GELEN VAR

Ben gittiğimiz meydanlara çağırıyorum, emekliler de geliyor, örgütleri de var geliyor. Pijamasıyla gelen de var, ‘Çıkardım oğlum, bunu giydim’ diyen var. Emeklilere şunu söylüyorum; bu mücadele belki Türkiye, dünya siyasi tarihine geçecek bir mücadeleye dönüşebilir. Haftaya Meclis’te uğraşacağız. Siz izleyeceksiniz, herkes izleyecek. Vermeden kaçtılar diyelim. Meydan, meydan; kaçtıkları yere kadar ve seçim sandığına kadar onları kovalayacağız.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması’nda konuştu. Buluşma öncesinde Özgür Özel, Kocatepe Camisi’nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla fotoğraf çektirip kültür merkezine geçti. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)



