Özel: Ülke daha çok büyüsün daha çok kazansın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul’da Çekmeköy Belediyesi’nin Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Alemdağ Çocuk Gündüz Bakımevi, Emekliler Lokali, Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı, Yaşar Doğu Parkı Sosyal Tesisi, Sultançiftliği Mahallesi Çocuk Gündüz Bakımevi, Doğa Park Kadın El Emeği Pazarı ve Sosyal Tesis, Merkez Mahallesi Yuvamız Çekmeköy Prof.Dr. Murat Balcı Çocuk Gündüz Bakımevi ve Yuvamız Çekmeköy Zübeyde Hanım Çocuk Gündüz Bakımevi törenle açıldı. Özel, açılışa katılmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na selam göndererek özetle şunları söyledi:

“Özellikle burada kendisinden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tek bir kreşi yokken şu ana kadar 104 kreş açan Ekrem İmamoğlu’na selam göndermek isterim, tebrik ediyorum kendisini.

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YOKSULLUĞU YÖNETME

Bugün Türkiye’de maalesef yoksulluğun kabul edildiği ama yok edilmek yerine yönetilmesinin tercih edildiği bir sistem var. CHP olarak gelir adaletsizliğine itiraz ediyoruz. Bu zengin ülkenin daha büyümesini, daha çok kazanmasını, daha çok üretmesini, artanı ve mevcut olanı adil paylaşmasını öneriyoruz. Toplumun en zenginleri ile neredeyse fakirlerinin aynı vergileri ödediğini, bugün vergilerin yüzde 69’unun dolaylı olarak toplandığını, yani sütten, ekmekten, mazottan, sudan, elektrikten alındığını, fabrikatör ile fabrikanın asgari ücretli bekçisinin aynı vergiyi ödediğini ve bunun verginin yüzde 69’u olduğunu bilelim.

BU KREŞTE ÜCRET NE

Bu kreşte nasıl bir ücret tarifesi var? Dediler ki, ‘40 bin lira, yani ayda 4 bin lira.’ İlk duyduğumda şöyle bir baktım, danışman arkadaş uyardı, ‘İstanbul’da kreş yılda 400 bin lira. Ayda 40 bin lira, bu onda biri gibi sembolik bir fiyat.’ Bir tarafta bir çocuğun kreşine 400 bin lira alan bir sistem var. Okullarda büyük eşitsizliklerin yarattığı sosyal sorun var. 3 çocuktan biri okula aç gidiyor, aç geliyor, su alamıyor. Geçen günlerde Beyoğlu Belediye Başkanımız okullara sebil koymaya başladı. Biz bunu bütün belediyelerimize öneriyoruz.”

İMAMOĞLU İLE METRO ŞANTİYESİNDE

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Özel daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 3 ilçeden geçecek, yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa hizmet verecek, 11 istasyonlu, 13 kilometre uzunluğundaki Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nın Ataşehir şantiyesinde incelemelerde bulundu. Özel, İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına, “Yüzümüzü kara çıkarmadınız” sözleriyle seslendi. İmamoğlu da “Aslında durağan olan şantiyeyi, hiç durmadan bugüne kadar taşıdık ve inşallah önümüzdeki sene bu aylarda, ekim-kasım aylarında bu hattı İstanbulumuza kazandırmış olacağız” müjdesini verdi.

OKULLARI TEMİZLEYELİM

-Okulların temizlik sorununa ilişkin de Özel şu çağrıyı yaptı: “Sevgili Gökan Zeybek ile bir çalışma yaptık ve örgütlerimize yazı yolladık. Dedik ki, ‘973 ilçe, siyasi bir görüntü olmadan, yanınıza fotoğrafçı ve kameraman almadan, çocuk mahremiyetine saygı göstererek, okulları ziyarete gidin. Heyetin başkan il eğitim sekreteri olsun. Yüzde 99’u emekli öğretmen onların. Müdürleri ziyaret edin. Bir eksiklik varsa, yardım isteniyorsa, yardımı teklif edin. Ve o okula bulunduğunuz belediyeyi ya da en yakındaki belediyeyi yönlendirin.’ Ve bu ziyaretler başladı. Bir kısmı yansıyor, yansımasında Mansur Başkan gidiyor, kapılarda kalıyor. İstanbul’da benzer şeyler yaşanıyor.”

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AKŞAM MANŞETTESİN

Zübeyde Hanım Çocuk Gündüz Bakımevi’ni gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada eğitim gören çocuklarla sohbet etti. Çocuklardan biri, ‘Babam, ilçe belediye başkanını hiç sevmiyor’ dedi. Bunun üzerine Özel, ‘Akşam manşetlerde sen varsın, manşeti sen verdin’ diye güldü.