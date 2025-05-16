Özel: Tutuksuz yargılayın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ‘yolsuzluk’ iddiasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve İBB bürokratlarını Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Özel’e ziyaretinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve partililer eşlik etti.

Yaklaşık 4.5 saat süren cezaevi ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Özel, protesto gösterileri sırasında gözaltına alınıp tutuklanan protestocuların tahliye haberini aldıklarını belirterek, “Bir gün bile yatarı olmayan suçlardan genç arkadaşlarımızı bayramda ailelerinden ayırmış olmak yeterince ayıp zaten. Bu ayıptan dönüldüğü için ki o 37 günün hesabını kim verecek?” dedi. Özel şöyle devam etti:

İDDİA VAR, İSPAT YOK

“Ortada fol yok yumurta yok, iddia var ispat yok, iftira var delil yok, böyle durumlarda tutuklama yapmak, onlara olan hırsını böyle çıkarmaktan başka bir şey değildir. Bir ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamayacak halde olacaklar diyorlardı, ben biraz önce Ekrem Başkan’ın yüzüne baktım, ailelerinin yüzüne bakıyorlar, biz ailelerimizin yüzüne bakıyoruz, masumiyet ve haklılık dışında hiçbir şey göremiyoruz. Kanıt yok, MASAK raporu yok. Rüşvet var dedi para yok. İçinde dediği çantadan jammer çıktı. Niye jammer aldınız dedi. AK Partili belediye başkanlarının aldığı çıktı. Öyle bir noktada ki sistem tıkandı. Onlar ispat edemiyorlar. Bizim de anlatacak bir suçumuz yok ki arkadaşlar itiraf etsinler. Bakın bir suç varsa ve itiraf edilirse delildir. Bir suç yoksa ve yalanla savcı hatırı için söylenirse iftiradır.

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MİLLETİN VİCDANINDAN DÖNER

Terörsüz Türkiye, tutuksuz yargılanma, toplumsal uzlaşı bunların hepsi birden bir zeminde olabilir. Bir taraftan Terörsüz Türkiye derken Abdullah Öcalan’ın kurduğu PKK partisiyle müzakere, bir uzlaşı, kurucuların birbirine teşekkürü giderken Atatürk’ün kurduğu partinin belediye başkanlarıyla böyle hesaplaşma olmaz. Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanıyla onun partisiyle bu tip bir ilişki içine giremezsiniz. Bugüne kadar demokrasiyi borçlu olduğunuz partiyle çatışma yaşayıp 45 yıldır terör eylemleri yapan bir partinin kurucusuyla bu süreci götüremezsiniz. Götürürseniz milletin vicdanından döner.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE VARIZ

İlk günden beri diyoruz. Bu süreci kanın durması, annelerin ağlamaması, Meclis’in muhatap olması, sürecin şeffaf yürümesi, şehit aileleri ve gazilerin de dışlanmayıp zor durumda bırakılmamaları şartıyla biz burada varız. Biz terörsüz Türkiye’de varız. Siz de tutuksuz yargılamada var olun. Türkiye’de tansiyon düşsün, borsa çıksın, rezervler boşu boşuna yanmasın, daha çok kimse zarar görmesin.”

BELEDİYELER ELİNDEYKEN İYİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın belediyelerde yeni yapı kurulmasıyla ilgili açıklaması hakkında da Özel, “Belediyelerin çoğu elindeyken bu düzen iyi, şimdi belediyeleri kaybetmiş ‘Oturalım yeniden konuşalım. Valiliğin, kaymakamın yetkilerini konuşalım’... Aynı Olağanüstü Hal kalkarken, Terörle Mücadele Yasasının içine nasıl OHAL yetkileri koydular, şimdi kayyumlar kalkacakken vali, kaymakamların kayyumken ki yetkilerini bir yere koymaya kalkıyorlarsa bu olacak iş değil. Ama yerel yönetimleri güçlendirmek, onların şeffaf ve adil denetimi bizim en çok isteyeceğimiz iş. Zaten yerel yönetimleri kimin denetleyeceği belli” dedi.

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BİZ KURAN TARAFTAYIZ

Terör örgütü PKK’nın bildirisinde Lozan Anlaşması ifadesi sorulan Özel, “Ben sürecin bilgilendirilmeyen ama terörü istemeyen iyi niyetli taraftayım. Biz kendi pozisyonumuzu tarif ettik. Lozan’ı nasıl gördüğümüzü Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini nasıl gördüğümüzü. Biz kuran taraftayız. Biz Lozan’ı Türkiye’nin tapu senedi gören yedi cihana da bunu kabul ettiren taraftayız. O meselelerin hepsini AK Parti ve MHP’ye sormak lazım” dedi.