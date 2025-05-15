Özel: Tutarlılık içindeyiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da ilk olarak Esatpaşa Mahallesi Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde engelli vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırmak için başlatılan ‘Kırmızı Bayrak Projesi’nin tanıtım törenine katıldı. Özgür Özel, törende özetle şunları söyledi: “Sayın Erdoğan grup konuşmasında, Yerel Yönetim Yasası’nı yeniden görüşme teklifinde bulunmuş. Bu yasanın mutlaka elbirliğiyle ve AK Partili, MHP’li, CHP’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, DEM’li belediye başkanlarının müşterek görüşleri ve talepleri alınarak, yerel yönetimler güçlendirilerek, üzerlerindeki vesayet baskısı ortadan kaldırılarak hayata geçirilmesi lazım. Erdoğan’ın belediyeler üzerindeki siyasi baskılarını ortadan kaldırması lazım. Erdoğan’ın teklifine ‘elbette’ diyoruz. Bir yasa çalışacaksa hep birlikte oturulur çalışılır.

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TAKDİRNAME VERECEK

Sayın Erdoğan çıkmış, ‘Özgür Özel’i takdir ediyorum süreçteki tutumuyla.’ Devlet Bahçeli’ye teşekkür vermiş, bize takdirname verecek aklı sıra. Ben CHP’nin Genel Başkanı’yım. Benden önceki de ondan önceki de ondan önce ki de... İlkinden sonuncusuna biz tutarlı adamlarız. Biz tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin demokratik yollardan halledilmesini savunuruz. Kimseye haksızlık yapılmasın, eşitsizlik yapılmasın. Türk’ü de Kürt’ü de, Alevi’si de Sünni’si de tam olarak eşit olsun.

ANALAR AĞLAMAYACAKSA

Biz diyoruz ki ‘Silah bırakılacaksa eyvallah. Şehit gelmeyecekse ne güzel. Analar ağlamayacaksa başımızla birlikte. Kan akmayacaksa memnun oluruz. ’ Tutmuş, bana diyor ki ‘Takdir ederim, makdir ederim.’ Yahu takdirlik, teşekkürlük bir durum varsa, dön bir senin ortağına bakalım. Bundan önceki çözüm sürecinde biz aynı şeyleri söylüyorduk. Kemal Bey aynı şeyleri söylüyordu. Ondan önce, 1989 Kürt raporunda CHP, SHP aynı şeyleri söylüyordu. Tarihsel tutarlılık içindeyiz. Ama senin ortağın geçen çözüm sürecinde ip atıyordu. O gün o süreci yönetemeyen Erdoğan, o sürece karşı çıkan Bahçeli bugün gelmişler millete takdirname, teşekkürname dağıtıyorlar.”

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SİLİVRİ’Yİ DEMOKRASİ MÜZESİ YAPACAĞIZ

CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul’daki gece mitinglerinden bir yenisini dün gece Silivri ilçesinde yaptı. Özel şunları kaydetti: “CHP iktidarında Ekrem Başkan’ın Cumhurbaşkanlığında, Silivri’yi Özgürlükler ve Demokrasi Müzesi yapacağız. Artık buradan Erdoğan’a sesleniyorum; Silivri’nin duvarlarını bu millet yıkacak, seçim sandığı gelince bu millet Ekrem Başkan’ı Cumhurbaşkanı yapacak.”

Özel Boğaziçili öğrencilerin tutuklanması ile ilgili de “Boğaziçi’ne kumpas kuruyorlar. Yaptıkları iş, Boğaziçi’ni tahrik etmektir. Boğaziçi’nin haklı tepkilerini, sanki Boğaziçili öğrenciler ortamı terörize ediyor gibi göstermeye çalışıyorlar. Nureddin Yıldız’ı Boğaziçi’ne konuşma yapmaya çağıran o kayyum rektör Naci İnci’ye de yazıklar olsun.”

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MADEN MÜHENDİSLERİYLE BULUŞTU: 6.5 SOMA FACİASINA DENK GELİYOR

CHP Lideri Özgür Özel, Soma maden faciasının 11’inci yıldönümü kapsamında Manisa’daki programlarının ikinci gününde Soma Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’na katıldı. Özel, özetle şunları söyledi: “AK Parti iktidarında bugüne kadar yaşanan en büyük iş kazasının, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma faciası olduğunu biliyoruz. Ancak en büyük kayıp, yalnızca o gün yaşanan can kaybı değil ölümlerin sıradanlaşmasıdır. AK Parti döneminde bugüne kadar 2 bin 79 madenci yaşamını yitirdi. Bu sayının 301’i Soma’da, geri kalan 1778’i ise Ermenek, Şirvan, Amasra gibi madenlerde ve Türkiye’nin farklı noktalarında birer, ikişer, üçer ya da onlarca kişinin ölümüyle gerçekleşti. Örneğin, Şirvan’da 16, Amasra’da 43 madenci yaşamını yitirdi. Bu tablo, toplamda 6.5 Soma faciasına denk geliyor ancak farkında değiliz. Asıl kayıp, hafızalardaki kayıptır; ölümlerin olağanlaşması, sıradanlaşmasıdır.” (Ersan ERDOĞAN / DHA)