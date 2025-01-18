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Özel: Turpun büyüğü heybede ne demek

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#CHP#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Özel: Turpun büyüğü heybede ne demek
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Turpun büyüğü heybede’ açıklamalarının ardından “Artık bundan sonra savaş ilan edilen taraf ne yapıyorsa onu yapacağız” dedi.

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Özel, İstanbul’daki olağanüstü MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada şöyle devam etti: “Bundan sonraki süreçte Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenleri bizden gördükleri cevaptan, aldıkları yanıttan memnun olmayacaklar. 2025 yılı içinde o sandık bu milletin önüne gelecek. Bu yaptıklarının hesabını millete verecekler. Verdikleri kanunsuz emirlerin hesabını günü geldiğinde adalete de verecekler. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da bunların hesabını verecekler.  Bu ülkenin insanları, bu insanların onurları, şerefleri ve haysiyetleri, bundan sonra onların kontrolünde olacak bir yargının insafına terk edilemez.

Turpun büyüğü heybede demiş. Bu ne demek, ben mi açayım? Türkçesi, başta yargı, devletin bütün organları emir ve talimatlarımın altında. Dün benim başkanım tutuklandı. Daha büyük şeyler olduğunu söylüyor. Ne var bilmediğimiz? Bu devlet devlet gibi işlemiyor demektir. Bu da suç. İstihbarat varsa, suç varsa ve saklanıyorsa bu da suç.”

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CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı Paşakapısı Cezaevi’nde ziyaret etti. Burada konuşan Özel, “Rıza Akpolat’ın cezaevinde olmasının kabul edilebilir ya da izah edilebilir bir tarafı yok. Çünkü ilgili kanuna göre ihale sorumlusu değil, imzası yok. Böylesine büyük bir yalan ve iftara ile karşılaştığı için de son derece üzgün. Ama şunu söylüyor ki öyle de gördüm. Suçsuz olmanın ve haklı olmanın direncini, ona verdiği gücü hissettim” diye konuştu.

BELEDİYEYE MORAL ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından dün sabah Beşiktaş Belediyesi’ne gitti. Belediyede görevli personele ziyarette bulunan Özel, çalışanlarla sohbet etti.

Meclis grubunu dün İstanbul İl Başkanlığı’nda kapalı grup toplantısına çağıran Özel, Parti Meclisi’ni de bugün için olağanüstü toplantıya çağırdı. Özel’in pazartesi günü de MYK’yı İstanbul’da toplaması bekleniyor.

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#CHP#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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