Özel: Türkiye yeniden gençlerin ülkesi olacak

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CHP Lideri Özgür Özel, partisinin dünkü gençlik kolları kurultayında özetle şunları söyledi: “Biz birlikte girdiğimiz ilk seçimde partimizi 47 yıl sonra hep birlikte birinci parti yaptık. Nasıl mı yaptık? Gençleri siyasetin merkezine koyan bir gelenekten geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, canı pahasına kurtardığı bu ülkeyi ve kendisine teklif edilen, hangisini tercih etse kimsenin itiraz etmeyeceği başkanlık ya da krallık ya da padişahlığa devam eden tek adam rejimleri olabilecekken ne yaptı? En çok güvendiklerine; gençlere emanet etti. Bugün 30 yaş altında 3, 40 yaşın altında tam 58 belediye başkanımız; 11 metropolde 300’ün üzerinde genç belediye başkanımız vardır. Bugün Türkiye’de 6 binin üzerinde kadını, yine 3 binin üzerinde genç arkadaşımızı seçilecek yerlere koyduğumuz için belediye meclislerine taşıdık. Yüzde 20’lik gençlik kotasını yüzde 30’a çıkardık. 18-25 yaş arasına yüzde 10’luk yeni bir kota, 25-40 yaş arasına yüzde 20’lik yeni bir kota uyguladık. Bu kazanımla birlikte Gençlik Kollarımızın, gençlerimizin yüzde 30’luk temsilini tüm yerlerde sağlamayı başaracağız.

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KAFALARINDA VALİZLERİ TOPLAMIŞLAR

Bugün Türkiye’de gençler maalesef inanılmaz sorunlarla boğuşuyorlar. Maalesef anketlerin ortalamasında gençlerin yüzde 70’i ‘İmkân bulursam yurtdışına giderim’ demektedir. Ben onu şöyle anlıyorum. Maalesef, dört gençten üçü valizleri kafada toplamış. Kimse beka sorununu bir başka yerde düşünmesin. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurmaları, Türkiye’yi işgal etmek istemeyi düşünmeleri beka sorunu değildir. Çünkü bunu denediler. Geldiler ve Gazi’nin dediği gibi ‘Geldikleri gibi gittiler.’ Yine giderler. Esas beka sorunu, gelişmiş ülkelerin o ülke üzerinde hayal kurması değil; o ülkenin gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır. Umudunu kesmiş gençlerin yeniden bu ülkede hayal kurmasını sağlayacak bir ortamı yaratmak, en büyük mücadelemizdir.

NE EĞİTİM NE İSTİHDAM

Türkiye’de 18-24 yaş arası 100 gençten 31’ine ne okulda eğitim verebiliyoruz, ne de istihdam yaratabiliyoruz. Bu rakam Almanya’da sadece yüzde 9. Amerika’da bile bu rakam yüzde 14. Geçen yıl İstanbul’da özel yurtta kalan öğrencinin aylık yaşam maliyeti, 14 bin 500 lira iken bu yıl yüzde 57 artışla 22 bin 920, öğrenci evinde kalan bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti 12 bin 500 iken şimdi 18 bin 750, özel yurtta kalan öğrencinin aylık barınma ücreti 10 bin 360 liradan 16 bin 341 liraya çıktı.”

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın oldu. Aydın, “Adil ve özgür Türkiye’nin inşası bizim kuşağımıza nasip olacak” dedi.

MÜLAKATLARI KALDIRACAĞIZ

-ÖZEL gençlere vaatlerini anlatırken özetle şöyle dedi: “İktidarımızda liseyi bitiren her genç çok iyi bir yabancı dil bilecek ve dünyayla rekabet edecek teknolojik donanıma sahip olacak. Kamuda mülakatları mutlaka kaldıracağız. Öğrencilerimize nitelikli eğitim, güvenli, sağlıklı, mutlu yaşam ve insanca barınma olanakları sunacağız. Yurt kapasitelerini bir yıl içinde tamamlayacağız. Öğrenci burs ve kredi tutarlarını yükseltecek, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tamamının kredi değil burs kullanmasını sağlayacağız. Hepsi Avrupa standartlarında bir eğitim, teknoloji ve ekonomik güce kavuşana kadar mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi yeniden gençlerin ülkesi haline getireceğiz.”

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ANADOLU ATEŞİ GÖSTERİSİNİ İZLEDİLER

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 17’nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı’nda, parti yöneticileri, milletvekilleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında yer aldığı belediye başkanlarıyla birlikte Anadolu Ateşi’nin gösterisini izledi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)