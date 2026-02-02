Özel: Türkiye İttifakı’nda birleşelim

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum’da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katıldı. Abide Kavşağı’nda gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, Çorum’a daha önce de geldiğini, kısa süre sonra erken seçim için yeniden geleceğini ifade etti. Özel, siyasi yürüyüşlerini mevki, makam beklemeden sürdürdüklerini ifade ederek özetle şunları söyledi:

BAHÇIVAN TORUNUYUM

“100 yıl sonra bir daha bitap düşmüş bu memlekette hakkı yenmişlerin hakkını almak için, mağdurların mağduriyetini gidermek için, ezenlere karşı ezilenleri savunmak için açlara, yoksullara gelecek için ümit olabilmek için bir yola çıktık. Bu yol iktidar yoludur. Ama bu yol kendimiz için yürüdüğümüz bir yol değildir. Ben bir bahçıvanın torunuyum, emekli öğretmenlerin çocuğuyum. Benim amacım bu ülkede yoksulların evlatlarının hayata farkı kapatamayacakları kadar geriden başlamamasıdır. Eğitimde fırsat eşitliğidir. Çocuğun yatağa aç girmemesi, okula aç gitmemesi, okulda birinin beslenme çantasından muz, mandalina çıkarken öbürünün kuru ekmeğe bakmamasıdır. Zenginin çocuğu kana kana su içerken, yoksulun çocuğunun tuvalet çeşmesine ağzını dayamamasıdır.

Haberin Devamı

BENİM ADAYIM BELLİ

Daha fazla kaçmadan seçim sandığını getirin. Bakın Çorum, ne söylüyor? ‘Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Hodri meydan. 29 Mart Pazar günü İstanbul’da seçimleri yenileyelim. Daha önce başbakan getirdin yendik. Meclis başkanı getirdin, bakan getirdin, yendik. Bakan, damat kimi bulursan adayını çıkar. Benim adayım belli. Ekrem Başkan için İstanbul’da seçimi yenileyelim. Tek şartım var. Eğer senin adayın kazanırsa, Ekrem Başkan da yok, o gün ben siyaseti bırakıyorum. Ama İstanbullu bir kez daha bu haksızlığa dur derse, evladını bir kez daha seçerse erken seçim sandığını getireceksin. Hodri meydan.

BİRLİKTE YÜRÜYELİM

Daha önce AK Parti’ye, MHP’ye oy vermiş olsa da Çorum’un güzel insanlarına sesleniyorum: Artık yürüyüş, yüz yıl önce olduğu gibi bir kez daha birlikte yürüyüş zamanıdır. Artık renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı’nda birleşme zamanıdır. Çorum’da Alevisiyle Sünnisiyle, Türküyle Kürdüyle, göçmeniyle, Boşnağıyla, Lazıyla, Çerkesiyle, Müslüman demokratlarla, muhafazakâr demokratlarla, sosyal demokratların, milliyetçi demokratların, liberal demokratların, Çorum’un tüm demokratlarının bir araya gelme ve hakkını alma zamanıdır. Sizleri davet ediyorum.”

Haberin Devamı

BAYRAKLA DERDİ OLANA CHP’DEN SELAM OLMAZ

- CHP Lideri Özel “Dün bir toplantı yaptık. O toplantımızda Türkiye’nin Kürt meselesini konuştuk ama Meclis’teki komisyonla, vatanın birliğine ve bütünlüğüne saygıyla. Başlangıçta İstiklal Marşı’nı ay - yıldızlı al bayrak ekranda dalgalanırken hep birlikte okuduk. Birkaç tanesi çıkmış, ‘Efendim salonda bayrak yoktu’. 30 metrekare ekranda şanlı Türk bayrağı dalgalanmış, onu görmemiş. ‘Salonda bayrak yoktu.’ Onu yazana söylüyorum. Türk bayrağıyla sorunu olanın Cumhuriyet Halk Partisi’nden alacağı selamı olmaz, selamı.”

MECİTÖZÜ HİTİT KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ AÇTI

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum’un Mecitözü ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mecitözü Hitit Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. 4 bin 250 metrekare arsa üzerine inşa edilen Hitit Kültür Merkezi’nde konferans salonu, 2 eğitim salonu, düğün salonu, misafirhane, kent lokantası ve fuaye alanları bulunuyor. Özel, “Ekrem Başkanın, Anadolu’ya 36’ncı yatırımı. Yani Çorum’da da Rize’de de deprem bölgesinde de bu ve benzeri 36 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla Ekrem Başkan’ın önerisiyle, İBB çalışanlarının emekleri gayretleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nizin onaylarıyla kazandırdığımız 36’ncı eser bu” diye konuştu.

Haberin Devamı