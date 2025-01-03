Özel: Toplumsal mutabakat çok önemli

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MANİSA’da Şehzadeler Belediyesi’nin Spil Çocuk Evi açılışına katılan Özel, daha sonra DEM Parti heyetinin ziyaretlerine ilişkin özetle şunları söyledi:

“Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı diyoruz. Açık, şeffaf yürütülmelidir diyoruz. İki partinin birbiriyle kurduğu çıkar ilişkisi gibi süreçleri geçmişte çok acı bir şekilde deneyimledik. Onun için Meclis odaklı, kimsenin dışlanmadığı, toplumsal mutabakata dayanan bir süreç yürümesi lazım.

BÜTÜN PARTİLERE GİDİN

Bizden randevu talebinde bulunulduğunda sordum ‘kimlerle görüşeceksiniz’ diye. AKP ve MHP’ye bir gidilsin. Bu bizim için önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir kenarda durduğu, MHP üzerinden yürütüldüğü bir süreci de doğru bulmayız. Bizden randevu talep edenlere doğrudan şunu söyledik, tüm partilere gidilsin.

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Ardahan, Kars, Erzurum’da pazar akşamına kadar sürecek programım var. Pazartesi gününden sonra Ankara’da olacağım. Randevu taleplerini değerlendireceğim.

ŞEHİT AİLELERİ

Şehit ailesi ve gazilerin güvencesi CHP. Toplumsal mutabakat çok önemli. Bunun için de ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım. Onların ‘olur’ dediği sürecin içinde olurum. Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, bayrağına, şehidine, gazisine saygılı, çıkarlarını gözeten, birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olmalı.”

2025’TE GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşı ve asgari ücreti eleştirirken “2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz” mesajı verdi: “Sayın Erdoğan’a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu emekli maaşıyla ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim oluyor. 2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz.”