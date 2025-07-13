Özel: Terörün karşısında barışın arkasındayım

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Özel, ana muhalefet partisi olarak 15 Temmuz gecesi vakit kaybetmeden muhataplarını aradıklarına işaret ederek, “AK Parti’nin o güne kadar bize yaptıklarını, dediklerini bir kenara bıraktık ve darbeye karşı Meclis’te hep beraber direndik çünkü biz biliyoruz, darbe milletin iradesini hedef alır. Kim milletin seçtiğine darbe yapıyorsa, karşısında hep birlikte durmak icap eder. O gün o zor sınavdan hepimiz alnımızın akıyla çıktık” dedi.

‘MALATYA’YI ANLAMALIYIZ’ DEDİK

Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Malatya’da düşük oylar aldık, 1977’den beri tek belediyeye ulaşamadık, yüzde 23 aldık, 2019’da 4 parti birlikte, 2023’te 6 parti birlikte yüzde 25 aldık ama Malatya’ya kızmadık. Çalıştık, ‘Malatya’yı anlamalıyız, dinlemeliyiz, onun yanında olmalıyız, günü gelince takdir ederse biz kazanırız’ dedik.”

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü konuşmasını da hatırlatan Özel, “CHP olarak yıllardır teröre karşıyız. Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye’nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert’in Malatya’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. CHP’den yapılan açıklamaya göre Özel, şehit Sert’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Özel’e CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti.