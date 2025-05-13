Özel: Terörün durması ortak irademizdir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamasında özetle şunları vurguladı: “Bugün, PKK terör örgütü kendini feshettiğini, silah bırakma kararı aldığını açıkladı. CHP olarak tarihsel bir tutarlılık içerisinde, barışın yanındayız. Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir. PKK’nın silah bırakma kararı aldığını ve örgütsel yapısını feshettiğini ilan eden son açıklaması, Türkiye’nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritiktir. Ancak, bu sürecin başarılı olması ve kalıcı toplumsal barışa evrilmesi; atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkilidir.

KAPSAYICILIKLA YÖNETİLMELİDİR

Sürecin tüm aşamalarıyla nihayete ermesini, terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz. Kürt sorunu dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm sorunların çözümü hukuk devleti, adalet ve demokrasiden geçer. Bu süreç, günlük hesaplarla, seçim planlarıyla değil hiçbir siyasi görüşün, partinin, toplumsal kesimin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmelidir.

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BARIŞIN GÜVENCESİ CUMHURİYETİMİZDİR

Türkiye’de toplumsal barışın güvencesi millet iradesine, ulusal egemenliğimize, Lozan Anlaşması’nda tescil edilmiş bağımsızlığımıza ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne dayanan yüzyılı aşkın varlığıyla kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan Cumhuriyetimizdir. Bundan sonraki dönemde tam mutabakata dayanan bir toplumsal barışın güvencesi olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaştırılması konusunda atılması gereken adımlar vardır. Şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının alındığı tam bir çözüm için sorumluluk bilinciyle davranmayı sürdüreceğiz.

TBMM ÇATISI ALTINDA

Bu amaçla TBMM çatısı altında, demokratik düzenlemelerin ele alınması yönündeki tavrımızı muhafaza ediyoruz. Demokratikleşmenin gereği olan tüm yasal düzenlemelerin beklemeksizin TBMM çatısı altında yapılması ihtiyacının altını çiziyoruz. Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesinin şart olduğunu hatırlatıyoruz.”

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HUKUKSUZ SORUŞTURMALARA SON VERİLMELİ

ÖZGÜR Özel açıklamasında “Artık seçilmiş belediye başkanlarının ve belediye meclislerinin yerine kayyum atama uygulamasına, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan hukuksuz soruşturmalara son verilmelidir” diyerek şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun, siyasi parti liderleri Selahattin Demirtaş’ın, Figen Yüksekdağ’ın, Ümit Özdağ’ın, tüm siyasi tutsakların ve toplumsal davalardan cezaevinde bulunanların özgürlüklerinin sağlanması ve tam demokratik rekabet koşullarının tesisi elzemdir. Barış umudunun, kardeşçe yaşama iradesinin, hep birlikte kalkınma ve zenginleşme hayalinin bir kez daha siyasi çıkarlar uğruna heba edilmesine karşı biz buradayız. Bizler, ana muhalefet partisi olmanın ötesinde Türkiye’nin birinci partisi olarak iktidara hazırlanma sorumluluğumuz ve tarihsel mirasımızın gücü ile barış ve demokrasinin inşasının güvencesiyiz.”