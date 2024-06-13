×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Masaj salonu adı altında fuhuş! Polis baskınıyla yakalandılar: 8 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Masaj#Fuhuş#Diyarbakır
Masaj salonu adı altında fuhuş Polis baskınıyla yakalandılar: 8 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 09:30

Diyarbakır'da 'masaj ve güzellik salonu' adı altında fuhuş yapıldığını tespit eden polis, düzenlediği 'Matruşka' operasyonuyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda 'masaj ve güzellik salonları' adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezleri ve masaj salonları takibe alındı. 2 aylık teknik takipte güzellik merkezi ve masaj salonu işletmecilerinin ve çalışanlarının 25 ayrı olaya karıştıkları, telefonda görüşmelerinde fuhuş için şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.

Masaj salonu adı altında fuhuş Polis baskınıyla yakalandılar: 8 kişi tutuklandı

Polis ekipleri, takibin ardından 'Matruşka' adı verilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile mermiler, delil niteliğindeki cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Fuhuş yapılan iş yerleri mühürlenip, idari para cezası kesildi. Öte yandan yapılan çalışmalarda 25 ayrı olaya karışan şüphelilerin silahla tehdit, yaralama olaylarına da karıştığı ve bazı kişilerden zorla para istedikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Masaj salonu adı altında fuhuş Polis baskınıyla yakalandılar: 8 kişi tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masaj#Fuhuş#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!