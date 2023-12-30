Özel: Tek ve hür olacağız

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CHP Spor Kurulu üyeleri ve Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı sporcularıyla birlikte CHP Genel Merkezi’nin bahçesinde 100. Yıl Fidan Dikim Töreni’ne katılan Özel, “CHP, çokça söylediğimiz gibi ulu bir çınardır. Kökleri çok sağlam olan bir çınar. 100 yıllık bir çınar. Bundan sonraki yüzyıllarda da var olacak bir çınar” diyerek şunları söyledi:

CHP’YE KATILMAYA ÇAĞIRDI

“Buraya ağaç dikeceğiz. Nazım Hikmet’in dediği gibi, ‘Ağaçların tek ve hür olması önemli ama bir orman gibi kardeşçesine yaşamak da önemli’. Şimdi siyasette çok konuşuluyor. ‘Tek ve hür mü olacağız’ diye. Elbette her birimiz tek ve hür olacağız. Ama başarılı olabilmek için bir orman çokluğunda olmak lazım. 31 Mart seçimleri, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında hepimizin en önemli sınavı. Ben bütün Cumhuriyetçileri, bütün Atatürkçüleri, Türkiye’yi seven herkesi, bu ülkedeki bütün demokratları ve iyi insanları bir orman gibi hep birlikte olmaya ve hep birlikte davranmaya davet ediyorum. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Cumhuriyet’i sevenler ilk zaferi 31 Mart seçiminde hep birlikte kazansınlar. Onu ümit ederek bu çınar ağacımızı hep birlikte dikiyoruz.”