Özel: Teğmenlere sahip çıkacağız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şöyle konuştu: “Tarihte ilk kez üç Harp Okulu’nun da birincisi kadın teğmenler. İşte size bir Cumhuriyet hikâyesi. O üç kadının birinci olmasını hazmedemediler. Önce bir şey olmadı, sonra o gerici kafa harekete geçti, 8 gün sonra Tayyip Erdoğan elini sıktığı, hatrını sorduğu, şakalaştığı, hediyesini verip madalyasını taktığı o birinci kadın teğmen başta olmak üzere hepsine saldırmaya başladı. Suç güya emre itaatsizlik, disiplinsizlik; esas karın ağrısı ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demeleri.

YEMİN AYNI YEMİN

Oradaki iyi niyeti, gençlik heyecanını, adanmışlığı görmeden o ilk günün heyecanından bir darbe yapılanmasını çıkarmak siyasi hesaptır. Kötü ve siyasi hesaptır. Oradaki çocukların yaşında Yaşar Güler de oldu, bugünkü kuvvet komutanları da oldu. Geçen seneye kadar okunan, Erdoğan’ın katıldığı bordo berelilerin mezuniyet töreninde okunuyor, o da dinliyor, alkışlıyor. Yemin aynı yemin, yeminde yanlış bir şey yok. Yemini yapan teğmenlerin hiçbir kötü niyeti yok. Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız. İktidar olunca, böyle haksızlıkla atılan kim varsa onu biz geri alırız. Erdoğan, atma, yapma, kul hakkına girme. Ama girersen, günü geldiğinde şu yemin törenini göreceksin. O kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. Sonra o karara sessiz kalanların hepsini de emekliye yollayacağız.

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CHP CAMİ KAPATMADI

(Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e) Laiklik üzerinden Cumhuriyet’e, kurucu kadrolara bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saldırmıştır. ‘Vay efendim o dönem camiler kapatılmış’, neymiş ‘Camiler ahıra çevrilmiş’. Bu safsatalara verilecek yanıtların hepsi verildi, verilmeyecek yanıt yok. Eğer o Anayasa’yı yapanlar, bu ülkeyi kuranlar, başta Gazi Mustafa Kemal olmasaydı o camilerde şimdi ezan okunmuyordu arkadaş, ezan okunmuyordu. Bakanlığı döneminde eğitimde fırsat eşitliği yerlerde sürünen, öğrencileri okulda aç bırakan, milli eğitimi vakıf-dernekler adı altında tarikatlara yönettiren, onlara peşkeş çeken bir bakanla karşı karşıyayız. CHP ne ahır yaptı camiyi ne de camiyi kapattı. Derdi, ‘Özgür Bey ile Tayyip Bey’in arasında cami polemiği, laiklik tartışması başlatayım, ben kenarda durayım, bakanlığı sürdüreyim’.

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30 BİNİN ALTINDA YOKUZ

Konuşmasında 30 bin liranın altında asgari ücreti kabul etmeyeceklerine ilişkin dövizi de gösteren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Tayyip Bey ya tarlada, fabrikada, pazarda vatandaşa git hatırını sor, helallik iste. Yapamıyorsan işte sandık orada, sandığı bekliyoruz, erken seçimi istiyoruz” diye seslendi.

YÖRÜK KADINLARI KARŞILADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salonda Kayseri Akkışla’dan yöresel kıyafetleriyle gelen Yörük kadınlar tarafından karşılandı.



