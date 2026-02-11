Özel, ‘tartışmalı’ mesajları okudu: Söylediklerim kişilik tespiti

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özarslan’ın istifasının ardından gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara’daki ilçe belediye başkanlarının da tam kadro katıldıkları partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

İSPATLA, MAHKEME ORADA

“Keçiören Belediye Başkanı hakkında görev süresi boyunca pek çok iddia gündeme geldi. Kendisini defalarca, üç kez özel gündemle Genel Merkezimize çağırdım. Dedim ki ‘Bu iddialar var, bunlara ne diyorsun?’ ‘Eğer bir kabahatin varsa şimdi söyle. Bizim yolsuzluk yapanla işimiz olmaz. Türkiye bize umudunu bağlamış, eğer korktuğun bir şey varsa, bunu bize söyle ve gereğini yap.’ Söylenenlerin tamamının iftira olduğunu, asla yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmadığını öyle yeminlerle inkâr etti. Öğreniyoruz ki, çarşamba günü AK Parti’ye katılacak. Telefonlar açılıyor, açmıyor, şehirden kaçıyor. Bunun üzerine kendisine bir gün önce telefon açıyorum, bin bir tane yemin. ‘Ben öyle haysiyetsiz miyim? Ben öyle nokta-nokta mıyım?’ Ertesi gün telefonları kapatıyor. Bunun üzerine de kendisine telefonla ulaşamadığım için kendisine mesaj atıyorum. O mesajları ki, efendim ‘Anneme küfretti.’ Hâşâ. Seni doğuran annen utanır. Her lafa annesini karıştırdığı için. Onun dışında ne söylediysem kişilik tespitine yöneliktir, aileye yönelik bir kastım varsa Allah cezamı versin. Oradan bir de yalandan, ‘Milli değerlerimize sövdü. Kutsal değerlerimize sövdü. Aileme sövdü.’ Birini ispatla, birini birini. İşte mahkeme orada.

Haberin Devamı

TARAFTARA DAİRE İDDİASI

(Mesajlardan bazılarını okuyarak) Hani çok korkacağım, çok utanacağım mesajlaşmaya bakın. Ankaragücü’nün Gecekondu, Sol Açık ve Bekâr Evi Çocukları tribün liderlerine daha dün, ‘Çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum. Ankaragücü olarak yanımızda durun. Her ihtiyacınızı karşılayın.’ Tribün liderine diyor ki, ‘Sana daire alayım.’ Kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor.”

MİLLETİN OYLARINI ÇALIP KAÇIYOR

Hani bir tosuncuk milletin paralarını aldı, kaçtı. Bu tosuncuk da milletin helal oylarını almış, kaçmaya kalkıyor. Portaş falan diyorlar. Bu Portaş kaç kere denetlendi. Ne müfettişler geldi, gitti. Bunun hakkında Turgut Altınok’un, Osman Gökçek’in ya da Fatih Ünal’ın söyledikleri iftiraysa, bu iftira siyasetinde suçüstü yakalandınız. Mesut, temiz bir adamsa iftirada suçüstü yakalandınız. Bu iftiralar doğru, Mesut kirliyse o zaman adam kirli iken operasyonla tehdit edip, aynı Aydın gibi size gelince bunu temizleyecek kadar haysiyetsiz bir siyasetin içindesiniz. Haydi bakalım Tayyip Bey, yarın edin anonsu, takın rozeti. İftira atan haysiyetsizliğinin mi, hırsız size gelince aklama haysiyetsizliğinin mi itirafını yapacaksın?