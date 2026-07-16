Özel: Tarihin doğru tarafında durdum

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün Meclis’te önce bir televizyon yayınında ardından da gazetecilerin soruları üzerine özetle şunları söyledi:

“O gün Meclis’in açılma fikrinin sahibi olan milletvekiliyim. ‘Tiyatro değil, kanlı bir darbe’ diyen kişiyim. Tarihin doğru tarafında durmuş olmanın kıvancı içindeyim. O gece biz gözümüzü kırpmadan darbenin karşısında, seçilmişlerin arkasında durduk. Ve darbe birlikte savuşturuldu. Darbeye muhatap olanlar işte örneğin miting yaptıklarında, ‘Milleti sokağa mı çağırıyorsunuz?’ diyor. Eğer sandık ortadan kalkıyorsa sokak meşru bir haktır.

ATTIKLARI ÇAMUR BİZE YAPIŞMAZ

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(Kılıçdaroğlu’nun Özel’i FETÖ’nün desteklediği iddiası) Şimdi Kemal Bey kendisine çokça yapılan bu haksızlığı bana yapmaktan medet mi umuyormuş? Bunun ilk dalgasının nasıl geri püskürtüldüğünü hatırlamak lazım. Cevabı dönemin Genelkurmay Başkanı’ndan, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi kumpas davalarının mağdurlarından, ölenlerin yakınlarından geldi. ‘FETÖ’nün tarafındasın. FETÖ’cüler seni destekliyor’ derken herkesin ayağını denk alması lazım. Kemal Bey’in o kası ve hafızası zayıf kalmış. O yönüyle herhalde buna verilecek cevabın bu olduğunu unuttu ki böyle bir imada bulunmuş. Bu attıkları çamur bize yapışmaz. Üstüne yapışan varsa kendini sorgulayacak.

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ÇANKAYA, ANKARA AYAĞININ İLK ADIMI MAALESEF

Hüseyin Can Güner siyasi bir operasyonun Ankara ayağının ilk adımıdır maalesef. Özel seçilmiş bir isimdir. Hem Özgür Özel’in canını yakacak hem Özgür Özel’e mesaj olacak hem de felaketin ilk adımının atıldığı ile ilgili korkuyu, mesajı Ankara’ya yayacak, bundan siyasi menfaatler umacak bir adımdır. Biz birbirimizin her şeyine kefiliz.

(Kılıçdaroğlu’nun Çankaya için ‘kuşkularım var’ sözleri) Çok ayıpladım, hiç yakışmadı.”

YENİ PARTİ AĞUSTOS BAŞINDA

(Yeni partinin ne zaman ilan edileceği sorusu) Birincisi, 20 Temmuz zaten bekleniyor. Bunun devamında birkaç hukuki mücadele veriyoruz, bir hafta, 10-15 günlük işleri var. Ondan sonra MYK’yı toplayıp bir karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarımla konuşacağım, Parti Meclisimizle konuşacağız. Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor, yani tüzük, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcı ile birlikte bu konuda resmi adım da atılır.

İSİM VE LOGO

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(Partinin adı belirlendi mi?) Millet belirliyor, ben henüz belirlemedim. Ama çok isim de dolaşıyor. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni bir isim olana kadar ‘yeni parti’ diyelim.

(Kılıçdaroğlu’nun “paralel yapıya izin vermem” sözleri) Milletin gönlünde bir paralellik yok ki. Bir gerçeklik var, seçilmiş CHP. Bir de kayyumluk, butlanlık durumu var. Seçilmiş CHP olarak bir yere gideceğiz. Butlancılar bir yerde kalacak. Ben de diyorum ki gelin 2 milyon üyemize gidelim.

GELİN YARIŞALIM

Kılıçdaroğlu ile Özel yarışalım, kaybeden siyasetten çekilsin. Partiyi bıraksın, partiyi salsın. Kemal Bey’i bu erdemli, ahlaklı, onurlu ve partili kimliğine yakışır yarışa büyük bir saygıyla davet ediyorum.”