Özel: Tarihi bir kavşaktayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle partilileriyle birlikte 1. Meclis’ten Anıtkabir’e yürüdü. Özel, 1. Meclis önünde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Bugün biz tarihi bir kavşaktayız. Bu ülkeyi kuranlar, kurtaranlar, 23 Nisan 1920’de bu binanın içinde kararı verenler ve Kurtuluş Savaşı’nı yönetenler, kimseden ama kimseden korkmadılar. Ne dünyanın en güçlü o dönemin devletlerinden, onların ordularından, işgal kuvvetlerinden, ne onların içerideki işbirlikçilerinden, ne de korkarak ‘Efendim milli mücadeleye gerek yok anlaşalım, Cumhuriyet ilanından önce birilerine danışalım, mandaya girelim, himayeyi savunalım’ diyen korkaklara inat bu binadakiler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları korkmadılar. Bu memleketi onlar kurtardılar, bu Cumhuriyet’i onlar kurdular. Şimdi bu tarihi kavşakta yepyeni bir kavşaktayız.

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BİR KİŞİ İÇİN UMUT HAKKI

Bir yandan korkuyu örgütleyenler, terör örgütleri eliyle ya da mafya liderleri eliyle, korkutarak, sindirerek bu ülkeye istikamet vermeye çalışanlar var. Onların karşısında dimdik ayakta durmak, Cumhuriyetimizi hedeflerinden geriye götürenlere karşı, adalet ve demokrasiyi şahsi çıkarlarına göre kısıtlayanlara karşı emekçileri, emeklileri, çiftçileri, esnafları savunmak için, bir kişi için bir anayasa değişikliği hesap edenlere karşı ya da bir kişinin geleceği için sözde bir kişinin umut hakkı için bu memleketin umutlarını tüketenlere karşı bizim hep birlikte, milletin sesini yükseltmeye ve büyük bir cesaret göstermeye, demokrasiye, kardeşliğe ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaya ihtiyacımız var.

MEYDANI HAFİFE ALMASINLAR

Onun için bugün buradayız. Hiç kimse bu meydanı hafife almasın. Kararlılıksa, cesaretse, hazırlıklı olmaksa bizde var. Ama bizde millete veremeyeceğimiz hesap, birilerine verilmiş sözler, gizli kapılar ardında mutabakat yok. Aksine açıklık, şeffaflık ve kararlılık var. Bugün bu tarihi kavşakta Cumhuriyeti hep beraber yüceltmeye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine el koymanın kararlılığı ile yürüyüşe geçmeye geldik.

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KAVGANIN TARAFI DEĞİLİZ

Biz bölünmeye, kavgaya, çatışmaya karşıyız. Ancak biz şehit analarının, şehit babalarının, şehitlerin emaneti evlatların ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyin de tarafında değiliz. Kutuplaşma kimseye yaramaz. Yoksullara, halkın temel direği olan orta direğe, esnafa, memura hiç yaramaz. Onun için biz Türkiye’de kavgayı yoksullar adına, işsizler adına, gençler adına, emekliler adına, emekçiler adına, çiftçiler adına vermeye varız. Kısır kavga ve çekişmelerin tarafı değiliz.”

RESEPSİYON ÇIKIŞI

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a resepsiyon çağrısının yanıt bulmamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Bugün Cumhuriyet Bayramı, biz de bu bayramda bu toplum bölünmesin istedik. Sayın Erdoğan’a çağrıda bulundum. Dedim ki; ‘Gelin Atatürk Orman Çiftliği’ne, bütün itirazlara rağmen yapılmış, Atatürk’ün vasiyetine aykırı olan o sarayda bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yerine Atatürk’ün evinde, milletin evinde, Çankaya Köşkü’nde hiçbir partiyi ayırmadan gelin Cumhuriyeti olması gerektiği yerde kutlayalım. Bu çağrıma maalesef olumlu bir yanıt gelmedi. Onun için Erdoğan orada, biz buradayız. Elbette hem de çok yakında elbette Cumhuriyet kutlamaları milletin evinde, Çankaya Köşkü’nde yapılacak. Emin olun o gün orada sizin seçtiğiniz bir cumhurbaşkanı oturacak. Bu tarihi kavşakta birileri kişisel hesaplara sürüklenebilir, biz sürüklenmeyeceğiz. Bu tarihi kavşakta birileri iktidarını sürdürmenin hesabında olabilir, hiç o taraflara bakmayacağız. Cumhuriyet korkanların, sinenlerin, evde oturanların değil kendisine sahip çıkanların rejimidir.”