Özel: Tanju Bolu’nundur

Bolu’da düzenlenen mitingde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanmasına tepki gösteren Özgür Özel, Özcan’ın 7 yıllık belediye başkanlığı dönemindeki projelerini tek tek sıraladı. Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bolu bugün iradesine kast edenlere karşı hep beraber omuz omuza ayaktadır. Kimse unutmasın; eğer zalim olacaksan sana bir Bolu Beyi, bir de tüfek yeter. Ama kahraman olacaksan sana bir Köroğlu, bir kırat, bir de arkandan millet gerek.

BOLU İÇİN ÇALIŞTI BOLU ONA SAHİP ÇIKTI

Tanju Başkan Bolu’da emeklinin evladıdır. Gencin ağabeyidir. Yetimin hamisidir. Ben birçok kente gidiyorum, başarılı belediye başkanlarını görüyorum. Ama bir kentin bir belediye başkanından memnuniyetini, en iyi o kentte bu yaptığı hizmetleri saydığımda o meydandaki insanların gözünden görüyorum. Bu meydanı görüyor ve anlıyorum ki Tanju masumdur. Tanju, Bolu’nundur. Tanju, Bolu için çalışmıştır. Bolu da ona sahip çıkmıştır. Bolu 2019’dan bu yana dolar bazında yüzde 107 büyümüş. Diyordu ki Tanju Başkan ‘Çin’den daha çok büyüyen bir tane belediye var Türkiye’de. O da Bolu Belediyesi.’ Buradan yaptıklarıyla, ödediği borçla, geliri artırmasıyla, Bolu’nun çehresini değiştirmesiyle helal olsun Tanju Başkanıma. Bu kadarını ben de bilmiyordum.”

‘VAKIF KURDUĞUMA PİŞMAN DEĞİLİM’

Mitingde 19 Mart 2025’te tutuklanan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mektupları okundu. Özcan’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı: “Değerli komşularım geçen cumartesi sabahı 06.30’da yatağımdan kaldırılarak gözaltına alındım. Suçum 527 Bolulu gence burs vermek için kaynak bulmakmış. Şahsa menfaat sağlamakla değil öğrenciye yardım etmekle suçlanıyorum. Enflasyonu azdırmaktan başka bir işe yaramayan 3 harfli marketlerin şikayeti üzerine cezaevindeyim. Öğrenci kardeşlerime, engelli yurttaşlarıma, yatağa aç giren yurttaşlarıma kaynak bulmak için vakıf kurmaktan pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Tek üzüntüm öğrencilere burs verilemeyecek olmasıdır.”

‘BİZ ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİZ’ DEDİLER

A101 CEO’sunun kendisini aradığını da belirten Özel, şunları söyledi: “Dediği şu, ‘Biz şikâyetçi değiliz.’ E orada sizin çalışan birisinin ifadesi varmış. Şimdi bütün basına açıklama geçtiler. ‘Tanju Özcan baskı yapmadı. Tanju Özcan’dan, Bolu Belediyesi’nden şikâyetçi değiliz’ dediler.”

ÖZEL’DEN ‘DOSTUM PEDRO’ PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sevgili dostum Pedro” diyerek yaptığı paylaşımla, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in İran’ı hedef alan ABD ve İsrail’e yönelik tutumunu kutladı. Özel, Sánchez ile birlikte görüntülendiği bir fotoğrafıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Sevgili dostum Pedro, ABD ve İsrail’in saldırganlığına karşı gösterdiğiniz onurlu duruşu kutluyoruz. Bu tutumunuz, Türkiye ve İspanya’yı daha da yakınlaştırdı. Trump yönetiminin tüm tehditlerine karşı yanınızdayız.”

