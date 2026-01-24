Özel: Sürece darbe girişimidir

Haberin Devamı

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ‘terör örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla yargılandığı davayı izleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmanın sona ermesinin ardından Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Özel ziyaret sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in duruşması vardı. Kayyımla sonuçlanan bir dava önemlidir. CHP’nin bir belediye başkanına, ömrünü Türkler ile Kürtlerin kardeşçe yaşaması için mücadeleye vermiş birisine ‘terör örgütü üyeliği’ iddiası önemlidir. Ama bu dava aynı zamanda Türkiye’de yürüyen süreç için, Meclis’te çalışan komisyon için, Suriye’nin barışı ve Türkiye’nin barışı için, Türkiye’de iç cephenin güçlenmesi için, bundan sonra hep birlikte yarınlara güvenle adımlar atma ümidi duyan herkes için önemliydi. Mahkemeye verdikleri talimat belliydi. Bugün Sayın Ahmet Özer ve avukatları mahkemenin karşısında, ki biri de değerli kızı. Tüm iddiaları perişan ettiler. Daha doğrusu zaten iddialar komikti.

Haberin Devamı

KAYYUMA İZİN VERMEYECEĞİZ

O kayyumun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Hukuken de bu mücadele sürecek, siyaseten de sürecek. Ahmet Özer’in kitabını gösteriyor Sayın Bahçeli, ‘İstifade ediyorum’ diye. Aynı kitabı gösteriyorlar ‘kanıt’ diye, ‘terör örgütü propagandası, bilmem ne’ diye. Meclis Başkanı kabul edecek, Ahmet Özer’den sürece katkı için Meclis Başkanı, MHP destek isteyecek, yazdığı rapor Meclis Komisyonu’nda görüşülecek ‘Terörsüz Türkiye’ için. Ahmet Özer’in yazdığı rapor terörsüz Türkiye’ye katkı sağlayacak, Ahmet Özer’in kendisi terör örgütü üyesi olacak. Bu kadar soytarılığı bu milletin vicdanı kaldırmaz.

Bugün burada yapılan iş sürece darbe girişimidir, bu sürece darbe girişimidir. Mahkeme kendini atayanları, kendine yetki verenleri tekzip etmiştir. Türkiye’de hukuk güvenliğinin kimse için olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

AYLARDIR İDDİANAME BEKLİYORLAR

Diğer taraftan burada ziyaretlerde bulunduk. Farkında mısınız bilmiyorum, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız 8 aydır, Büyükçekmece Belediye Başkanımız 8 aydır, Beyoğlu Belediye Başkanımız 6 aydır, Şile Belediye Başkanımız 6.5 aydır, Bayrampaşa Belediye Başkanımız 4.5 aydır iddianame bekliyor.”