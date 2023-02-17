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Özel su depolarını afet bölgesine yolluyor

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#Deprem Bölgesi#Su Deposu#Beren Kayalı
Özel su depolarını afet bölgesine yolluyor
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Deprem bölgesindeki en önemli sorunlardan biri de temiz su ihtiyacı. Temiz su sıkıntısıyla doğan hijyen probleminin hastalık ve salgınlara neden olmasından korkuluyor. Girişimci projeleriyle İngiliz Kraliyet Bursu alan ve bu başarısını geçen yıl Hürriyet’e anlatan Beren Kayalı, İngiltere’de ürettiği 14 bin litre kapasiteli ‘concrete canvas’ (kumaş beton) su tanklarını afet bölgesine gönderiyor. Bu tanklar daha önce Kolombiya’da yaşanan depremde de kullanılmıştı.

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Darüşşafakalı Beren Kayalı Boğaziçi Makine Mühendisliği sonrası yüksek lisans için gittiği İngiltere’de Kraliyet bursu kazanan ilk Türk olmuştu. Geliştirdiği özel su depolama projesiyle Afrika’da su kıtlığı yaşanan bölgelere yardım eli uzatmıştı. Kayalı, orman yangını ve deprem gibi afetlerde de kullanılabilen kumaş beton su tanklarından 3’ünü Türkiye’deki depremzedelere destek için bağışladı. Beren’in bu adımının ardından Darüşşafakalılar Derneği ve Darüşşafaka Spor Kulübü de 4 su tankı bağışında bulundu. 7 kumaş beton su deposu Hatay’a doğru yola çıktı. Kayalı aynı zamanda depo sayısını artırmak ve diğer illere de yardım eli uzatabilmek için kitlesel fonlama duyurusu yaptı.

SUSUZLUĞA ÇARE OLACAK
Beren Kayalı depoların bölgede çok işe yarayabileceğini söyledi ve şöyle devam etti: “Depremzedelerin suya ulaşamadığını duyuyorum ve bu benim içimi çok acıtıyor. Ancak elimden gelen bir şey var ve şimdi ülkeme bu depolardan bağışlamak istiyorum. Yaşanan su sıkıntısının birçok hastalığa ve ardından salgına davetiye çıkarması mümkün. İnsanların temiz suya ulaşması çok önemli.

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KOLOMBİYA HÜKÜMETİ DEPREM SONRASI İSTEDİ
Kumaş tankları böyle afet anlarında insanlara yardımcı olabilmesi için ürettik. Bunlar 14 ton su bulunduran 24 saat içinde 2 kişiyle kurulumu yapılabilen ve 20 seneden fazla sağlam kalabilen su depoları. Islatılmadığında kolayca oynatılabilir ve betondan hafif, 450 kilo. Balon gibi şişirip, şişirirken de ıslatmaya başlıyoruz. 24 saat sonrasında beton haline dönüşüyor. Daha önce Kolombiya’da yaşanan deprem sonrası hükümetin bizimle temasa geçmesiyle oraya da kurulum yapmıştık.”

LOJİSTİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Deprem bölgesine daha fazla depo göndermek istediğini belirten Kayalı sözlerini şöyle sürdürdü: “İngiltere’den bir lojistik firması depoları Cardiff’ten alıp Londra’ya götürecek. Bu kutular da yolcu uçağına sığabilecek boyutlarda. Bu şekilde THY uçaklarıyla depolar Londra’dan Adana’ya gidecekler. Adana’dan Hatay’a geçişi için AFAD yetkilileriyle görüştük. Bu konuda da onlar destek olacaklar. Önümüzdeki Cuma ikinci sevkiyatı Kahramanmaraş için yapacağız. Kurulumu da profesyonel bir ekip yapacak. Tedarik, teslimat, kurulum gibi görevlerde bu organizasyon içinde gönüllü yer almak isteyenler için bir form hazırladık ve başvuruları değerlendiriyoruz.

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Özel su depolarını afet bölgesine yolluyor
Beren Kayalı

KRALİÇE’NİN KIZINA PROJELERİNİ SUNMUŞTU
Beren Kayalı, 2021’de İngiltere’de ‘yılın en genç yeteneği’ seçilmesinin ardından Kraliyet Bursu almaya hak kazınmıştı. Kayalı, mezuniyet töreninde de Kraliçe’nin kızı Prenses Anne’e projelerini sunmuştu.

 

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#Deprem Bölgesi#Su Deposu#Beren Kayalı

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